TV Azteca transmitirá México vs Suecia EN VIVO | Partido amistoso

México. TV Azteca transmitirá en VIVO el encuentro entre la Selección Mexicana y su similar de Suecia en la cancha del en el Estadio Montilivi, casa del Girona.

El encuentro se realizará este miércoles 16 de noviembre a partir de las 13:15 horas tiempo del centro de México y podrás verlo en VIVO por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de los mejores, Christian Martini, Luis García, Jorge Campos, Zague y David Medrano.

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Luego que este lunes el director técnico de la Selección Azteca diera la lista definitiva de 26 jugadores que representarán a México en la Copa del Mundo Qatar 2022, este miércoles sostendrá su último encuentro de preparación rumbo a la máxima competencia del futbol mundial. Se espera que para este encuentro la mayoría de los futbolistas mexicanos tendrán minutos, incluyendo al delantero de los Wolves Raúl Jiménez que está en plena recuperación de su lesión.

El el más reciente encuentro de preparación de la Selección Mexicana ante Irak, los jugadores del ‘Tata’ Martino golearon a la escuadra árabe por marcador de 4-0. Los goles fueron realizados por Alexis Vega (4’), Rogelio Funes Mori (48’), Jesús Gallardo (67’) y Uriel Antuna (92).

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La Selección Mexicana debutará en la Copa del Mundo Qatar 2022 enfrentando a su similar de Polonia, con su máxima estrella el delantero Robert Lewandoski, el martes 22 de noviembre a las 10:00 horas tiempo del centro de México en la cancha del Estadio 974.

El segundo encuentro de los dirigidos por el ‘Tata’ Martino será con la selección de Argentina, una de las favoritas para alzar la Copa y que contará con su máxima figura Lionel Messi que se encuentra en buena forma. El partido se llevará a cabo en el Estadio Lusail el sábado 26 de noviembre a las 13:00 horas.

El último partido de la fase de grupos de México será ante la selección de Arabia Saudita el miércoles 30 de noviembre en el Estadio Lusail.

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¿Horario y dónde ver el juego de México vs Suecia?



El encuentro entre la Selección Mexicana y Suecia lo podrás disfrutar a través de Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes a partir de las 13:15 horas.

Acompañado de las voces de Christian Martinoli, Luis García, Luis Roberto Alves ‘ Zague’, David Medrano y Jorge Campos.