Héctor Herrera llegará a PONER ORDEN como el CEREBRO del Houston Dynamo

El regreso de Héctor Herrera al Houston Dynamo no es solo una noticia emotiva para la afición latina en Estados Unidos: es un movimiento con profundas implicaciones tácticas para el proyecto deportivo del club en la MLS. Un año después de su salida rumbo a Toluca, donde volvió a levantar títulos, el mediocampista mexicano retorna a una ciudad que ya conoce su jerarquía y liderazgo.

A sus 35 años, Herrera no vuelve para ocupar espacio. Regresa para ordenar, liderar y marcar el ritmo de un equipo que aspira a competir nuevamente por trofeos bajo la dirección de Ben Olsen.

Back like he never left — Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) January 14, 2026

¿Cuál será el rol de Héctor Herrera en el esquema táctico del Houston Dynamo?

En el sistema del Houston Dynamo, Héctor Herrera encaja de forma natural como mediocampista central organizador, ya sea como un “número 6” con salida limpia o como un “8” con libertad para pisar campo rival. Su principal valor está en la lectura del juego, la pausa y la capacidad de conectar líneas.

Herrera será el encargado de iniciar la transición defensa-ataque, ofreciendo siempre una salida clara desde el fondo. Su experiencia en clubes como Porto y Atlético de Madrid le permite interpretar cuándo acelerar y cuándo enfriar el partido, algo que el Dynamo ha necesitado en momentos clave.

Además, su disciplina táctica le permite equilibrar al equipo. No es un mediocampista estático: sabe cerrar espacios, anticipar y posicionarse para proteger a los centrales, especialmente cuando el equipo pierde el balón.

New (and old) teammates means new wallpapers 🤘



Presented by Prestige Temp — Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) January 14, 2026

Experiencia, liderazgo y jerarquía: lo que Herrera le aporta a Houston

Más allá de lo táctico, el impacto de Héctor Herrera en el Houston Dynamo se mide en liderazgo. En su primera etapa (2022-2024), registró 8 goles y 22 asistencias en 82 partidos, pero su influencia fue mucho más allá de los números. Fue uno de los pilares del título de 2023 y del récord de puntos en 2024.

Ahora vuelve renovado mentalmente, tras ser campeón con Toluca, y con una mentalidad ganadora que puede elevar el rendimiento de los jugadores jóvenes del plantel. Ben Olsen lo ve como una extensión del cuerpo técnico dentro del campo, un futbolista capaz de ordenar al equipo en momentos de presión.

Para el público latino en Estados Unidos, el regreso de Herrera representa identidad, carácter y una conexión emocional con la MLS. Para el Houston Dynamo, significa recuperar al cerebro del mediocampo, al futbolista que puede convertir un buen equipo en uno verdaderamente competitivo.