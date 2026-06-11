Pablo Larios fue el arquero titular de la Selección Mexicana que disputó la Copa Mundial de la FIFA™ de México 86, en la que el conjunto azteca llegó hasta el quinto partido en toda la historia, aunque con diferente formato al que se conoce hoy en día. Sin embargo, después de ello tuvo una vida compleja que le causó daños físicos, como la desfiguración del rostro. Esto pasó con Manuel Negrete después de su gol histórico.

La trágica vida de Pablo Larios

El guardameta mexicano fue figura de la Selección Mexicana y, después de la justa que se celebró en el país, brilló en grandes clubes como Puebla, con el que conquistó varios títulos, así como Cruz Azul y Toros Neza, donde se quedó a un paso de conquistar el título, como lo fue Pumas en este Torneo Clausura 2026.

Cómo fue la vida de Pablo Larios, el portero estrella de México en el 86 que se desfiguró el rostro|Archivo

Sin embargo, Larios pasó del cielo al infierno tras retirarse de las canchas en 1998 y ser entrenador de porteros, ya que enfrentó problemas económicos y adicciones. Asimismo, tuvo una gran pérdida familiar, como fue la muerte de uno de sus hijos.

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La inspiración de Jorge Campos tuvo varias complicaciones de salud debido al tema de drogas, lo que ocasionó que se le deformara el rostro y se alejara de los reflectores del rostro.

Finalmente, Pablo falleció en 2019 con tan solo 58 años tras complicaciones en los intestinos y un paro respiratorio. Hasta el día de hoy el arquero titular de México 86 es recordado, sobre todo por Campos, quien lo considera un maestro.

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