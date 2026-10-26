Cómo hacer más efectivo el entrenamiento de fuerza: “Saca mayor partido a cada repetición”

Si eres un fiel practicante del ejercicio en sus diferentes facetas y quieres aplicar nuevas técnicas en el levantamiento de pesas, este artículo es para ti. La fuerza se ejecuta en puntos específicos que permitirán un fortalecimiento total de tu cuerpo. Para ello, probablemente debas hacer ciertos ajustes pero todo con el fin de mejorar y notar cambios evidentes en tu estado físico.

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¿Por qué es necesario mejorar la fuerza en tu levantamiento de pesas?

Aunque las ejecuciones que estás usando probablemente sean correctas, estos consejos de @gaingoat en Instagram basan sus técnicas en investigaciones recientes y se diseñan para sacar más partido en tus entrenamientos. Entonces, aplica y observa el cambio.

¿Cuáles son los ejercicios de fuerza que mejoran tu levantamiento de pesas?

1.- Pelvis metida en empujes de cadera - Cuando hagas un high-trust en tus ejercicios de fuerza, cuida que tu pelvis se retraiga al final de cada repetición. Esto genera que tus glúteos se contraigan, que tu zona lumbar no se venza y así se enfoca la tensión en el sitio donde se quiere.

2.- Importancia de los codos en elevaciones laterales - Cuando realices un deltoide, la recomendación es realizarlo con los codos y no con la manos. Esta puntualización mantiene el énfasis en el deltoide y reduce la carga para que no encojas los hombros.

3.- Codos pegados al cuerpo en los tríceps - Cuando tú pegas los codos, limitas la participación del pecho y así la tensión se enfoca en los tríceps. Manteniendo fijo el brazo, el antebrazo se convierte en la única parte móvil. Y así… el trícep extiende el codo de manera exclusiva.

4.- Gira tu meñique en los curls con mancuernas - Este detalle en un ejercicio de fuerza suena ridículo, pero el movimiento permite una maximización en la supinación del antebrazo. Esto - junto con la flexión del codo - es clave para el bícep. Lo que debes hacer es activar el dedo meñique hacia arriba al final de cada flexión.

5.- Pon los codos en las caderas - Siempre pon los codos hacia los bolsillos traseros cuando hagas ejercicios de remo, jalones al pecho o realices dominadas. Esto permitirá que una buena parte del esfuerzo se vaya a los dorsales.

6.- Inclinación hacia atrás en la extensión de piernas - Un estudio reveló que el músculo recto femoral crece más cuando los participantes hacen el ejercicio con la cadera ligeramente flexionada.

7.- Intenta doblar la banca durante el press de banca - Evidentemente no doblarás la barra, pero imagina que juntas las manos en cada repetición. Con este detalle en este ejercicio de fuerza de pesas, el pecho se acercará a los brazos en la línea media del cuerpo y esto podría aumentar la tensión en los pectorales.