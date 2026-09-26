Estas son las calorías que quemas con una hora de levantamiento de pesas todos los días

Bajar de peso se ha vuelto uno de los temas más relevantes entre las nuevas generaciones, las cuales saben que un cuerpo sano genera una autoestima más grande. Por tal motivo, la quema de calorías se ha posicionado como la idea principal entre estos jóvenes.

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Se sabe que quemar más calorías de las que se consumen a diario puede generar un déficit calórico que, a la larga, puede traducirse en la reducción de peso. Debido a ello, es preciso que conozcas la cantidad de calorías que puedes quemar haciendo levantamiento de pesas todos los días.

¿Cuántas calorías quemas haciendo levantamiento de pesas?

Lo primero a tener en cuenta es que el levantamiento de pesas se ha convertido en uno de los ejercicios favoritos de las personas, mismas que ponen como principal fuente de energía esta rutina a, por ejemplo, realizar cardio o cualquier otro ejercicio que pueda suponer un tiempo de aburrimiento más determinado.

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MI MASA MUSCULAR CRECIÓ DE FORMA BRUTAL CUANDO POR FIN DECIDÍ DEJAR DE LEVANTAR PESO COMO UN PRINCIPIANTE (Apliqué esto):



1/ Deje de levantar poco peso pic.twitter.com/prLH316RzM — Cristian Medina (@AscendenciaX) September 15, 2026

El levantamiento de pesas se puede realizar en casa o al aire libre si se tienen los productos necesarios para ello; sin embargo, expertos recomiendan asistir a un gimnasio para que el ejercicio sea mas estable y a través de un lugar que está adecuado para la activación física.

Dicho lo anterior, expertos en la materia consideran que una persona puede quemar entre 200 y 500 calorías en levantamiento de pesas durante una hora todos los días, aunque esto depende, en gran medida, del peso corporal con el que cuentes y de la intensidad con que realizar cada ejercicio.

¿Cuál es la importancia del descanso en cada serie de levantamiento de pesas?

Si bien es recomendable tener un descanso entre cada serie para que el cuerpo se recupere, se recomienda que este sea de 30 a 60 segundos para que el funcionamiento corporal no se detenga, lo cual hace que el músculo, con el pasar de los días, pueda crecer.