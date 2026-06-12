Checo Pérez sigue lejos en las prácticas, aunque Cadillac da señales alentadoras en Barcelona

Checo Pérez cerró la segunda práctica libre del Gran Premio de Barcelona en la posición 20.

Aunque Cadillac sigue lejos de la pelea por la zona de puntos, el viernes en Barcelona también dejó una noticia alentadora para el piloto mexicano: el monoplaza mostró una mejora real respecto a lo visto en la pretemporada.

Y no hablamos de décimas. Hablamos de casi dos segundos de ganancia en uno de los circuitos más exigentes del calendario.

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Checo terminó 20°, pero Cadillac dio un paso adelante

Checo registró una mejor vuelta de 1:19.261, quedando a 3.835 segundos del mejor tiempo de la sesión, marcado por Lando Norris con McLaren.

La diferencia sigue siendo grande. Nadie dentro de Cadillac pretende esconder eso. Pero el verdadero análisis está en el contexto.

Barcelona es una pista brutal para medir rendimiento aerodinámico. Tiene curvas rápidas, zonas técnicas y sectores donde cualquier debilidad del auto queda expuesta de inmediato. Si un monoplaza tiene carencias, este circuito las exhibe sin piedad.

Por eso, el hecho de que Cadillac haya logrado bajar de forma tan significativa sus tiempos respecto a las pruebas invernales es una señal de progreso clara.

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Checo cargó con gran parte del trabajo del equipo

Otro dato importante: Checo fue el piloto que más vueltas completó en toda la sesión.

El mexicano dio 34 giros, más que cualquier otro piloto en pista.

Cadillac sufrió problemas electrónicos en el monoplaza de su compañero, lo que limitó seriamente el programa del otro lado del garaje. En la práctica, Pérez terminó absorbiendo gran parte del trabajo de recopilación de datos.

Eso convierte su viernes en algo más valioso de lo que refleja la clasificación.

Además, el mexicano ya había mostrado señales prometedoras en Mónaco, donde estuvo cerca de meterse por primera vez a la Q2 y también rozó el primer punto de Cadillac antes de la sanción posterior a la carrera.

Barcelona parece confirmar que aquello no fue casualidad.

Cadillac todavía tiene mucho camino por recorrer, pero empieza a verse una tendencia positiva.