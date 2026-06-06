Así le ha ido a México en Mundiales cada vez que Javier Aguirre estuvo en cancha

Javier Aguirre en la actualidad es el encargado de conducir los hilos de la Selección de México durante el desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Contemplando este importante asunto, es clave repasar lo que ocurrió durante sus participaciones anteriores estando en el terreno de juego.

Y es que el Vasco no solamente estuvo como técnico del equipo nacional, también fue asistente técnico y por supuesto disputó algunos partidos durante su trayectoria como futbolista.

De acuerdo a información consignada en Data Ref, sitio especializado en estadísticas, el actual conductor participó de las siguiente ediciones del torneo internacional:

Durante el Mundial celebrado en 1986, alcanzó la instancia de los Cuartos de Final en una experiencia en donde defendió los colores de la camiseta de la selección mexicana como jugador de campo.

El técnico mexicano y un nuevo Mundial

Ya para el torneo celebrado en Estados Unidos 1994, ocupó el rol de ayudante en una participación en donde los nuestros alcanzaron los Octavos de Final.

En Corea Japón 2022 y Sudáfrica 2010 se convirtió finalmente en el flamante técnico en dos campañas en donde logró disputar los Octavos de Final respectivamente.

A días del arranque de un nuevo certamen, la pregunta que tiene la afición es sobre su desempeño. ¿Logrará marcar las diferencias y escribir una nueva historia durante la participación de México en toda la historia de los Mundiales?

🇲🇽 UNA HISTORIA INTERMINABLE



👔 JAVIER AGUIRRE participará de su 5º MUNDIAL con la Selección Mexicana:



🇲🇽 México 1986 | Cuartos de Final como jugador.

🇺🇸 Estados Unidos 1994 | Octavos de Final como asistente.

🇰🇷🇯🇵 Corea y Japón 2002 | Octavos de Final como entrenador.

🇿🇦… pic.twitter.com/usfwNawf2K — dataref México (@dataref_mx) June 5, 2026

¿Cuál es el fixture que tendrá México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El equipo nacional debutará en el torneo el próximo jueves 11 de junio ante su similar de Sudáfrica. Ya, para la segunda fecha tendrá que enfrentarse frente a Corea del Sur el 18.

En la última prueba que tendrá que disputar el equipo conducido por el Vasco Aguirre, el rival será el combinado de República Checa en una contienda que se llevará a cabo el 24 de junio.

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TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es importante mencionar que todos los aficionados podrán vivir varios compromisos a través de TV Azteca ya que el canal se encargará de transmitir EN VIVO Y GRATIS 32 partidos de la gran justa orbital.

