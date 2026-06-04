Javier Aguirre se rinde ante este delantero: ¿El nuevo titular de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

En la conferencia de prensa previa al último partido de preparación ante Serbia, rumbo al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, celebrada desde la cancha del Estadio Nemesio Diez, Javier Aguirre rompió el silencio sobre la intensa competencia que se vive en el ataque del combinado nacional.

El 'Vasco' se mostró entusiasmado por las variantes que tiene disponibles y lanzó una contundente declaración que encendió el debate sobre quién debe comandar el área:

"Son jugadores de contrastada calidad. El momento que vive González es espectacular. Memo es muy distinto a los otros tres y la calidad de Santi y Raúl es bastante contrastada…”, aseguró el estratega de cara al compromiso donde México enfrentará a su similar de Serbia.

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¿Quiénes son los delanteros que se llevó a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM?

La lista de delanteros que armó Javier Aguirre tiene opciones para todo tipo de juego. Por un lado, destaca Santiago Giménez, que trae toda la experiencia de jugar en Europa. También está Julián Quiñones, un jugador clave porque rinde igual de bien atacando por las bandas que como centro delantero.

Además, el "Vasco" confesó que hay dos jugadores que lo tienen muy sorprendido. Uno es Guillermo "Memo" Martínez, un atacante alto, fuerte y que sabe jugar muy bien de poste. El otro es Armando "La Hormiga" González, la gran joya juvenil que pasa por un momento espectacular.

Sin embargo, a pesar del buen ritmo de "La Hormiga" y el estilo único de "Memo", todos los reportes indican que Raúl Jiménez será el delantero titular para la justa mundialista.

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¿Dónde ver en vivo y gratis México vs Serbia?

El Estadio Nemesio Diez, en Toluca, será el escenario del último compromiso de preparación de la Selección Mexicana antes de su esperado debut mundialista. El combinado nacional se enfrentará a la selección de Serbia, una escuadra competitiva dirigida por Veljko Paunović, un viejo conocido del futbol mexicano.

Para no perder ningún detalle de este encuentro, la afición podrá seguir la transmisión en vivo y de manera gratuita mediante la señal de TV Azteca, a través de Canal 7. Asimismo, para quienes prefieran seguir las acciones desde sus dispositivos móviles, la cobertura estará disponible en nuestro sitio web y en la aplicación oficial de Azteca Deportes.

El silbatazo inicial de este importante duelo está programado en punto de las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

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