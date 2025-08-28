¿Cómo les fue a los últimos fichajes bomba del América?

La llegada de Allan Saint-Maximin se percibe como una bomba en todos los sentidos. Aunque muchos pusieron en seria duda el compromiso de su venida y las últimas vivencias del francés en su carrera, el impacto fue inmediato y debutó con gol en la Liga MX. Por eso, es un excelente momento para recordar los últimos bombazos que América fichó. ¿Cómo les fue a esos nombres?

Te puede interesar - La mejor información de los 4 grandes aqui.

¿Quiénes fueron los últimos fichajes bomba del Club América?

Aunque el equipo ha invertido bastante dinero en contrataciones de futbolistas llegados directamente de Sudamérica o de la propia Liga MX, los nombres que están aquí colocados tienen el perfil europeo como el fichaje recién llegado para este Apertura 2025.

Jéremy Ménez

Dado que el futbol mexicano había vivido el fichaje más importante de los años recientes con la llegada de André-Pierre Gignac, existía una ilusión total con ver a este hombre que ya había vestido la playera de clubes como Milán, PSG o la Roma. Sin embargo, las lesiones como uno de los principales factores hicieron que esta bomba se convirtiera en uno de los peores fichajes de los años recientes para América.

El francés solamente participó de 23 partidos, donde dio cinco asistencias y anotó cinco goles. Esto en el año y medio que estuvo, desde principio del 2018 a mediados del 2019.

Claudio López

El también conocido Piojo es un caso totalmente distinto al primer mencionado. El ariete argentino también llegó del continente europeo, tras su paso por la Lazio italiana y antes con el Valencia en España. Sin embargo, tanto aficionados como rivales recuerdan ese equipo que se coronó con Mario Carrillo dirigiendo. Aunque no tiene cifras récord con el equipo, su huella fue total con un título de Liga MX, dos Campeón de Campeones, 28 goles, una asistencia y 98 partidos en 2 años y medio.

Iván Zamorano

El famoso Bam-Bam fue una super estrella al participar en clubes de la talla del Real Madrid y el Inter de Milán, además de clubes como Bologna y Sevilla. Con ese nivel de trayectoria, América le fichó en 2001 para que se convirtiera en un referente del americanismo de principios de milenio. Las cifras del chileno se concretaron con un título de Liga MX, 38 goles en 73 partidos y esto con solo dos años de estar en el equipo previo a irse a retirar al Colo-Colo de su país.

Seguir leyendo - La mejor información deportiva a continuación.