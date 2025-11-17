¿Como Lionel Messi? La jugada de Gilberto Mora sin balón que hace ilusionar a todos

Aunque la Selección Nacional de México y su par de Uruguay empataron 0-0, Gilberto Mora fue elogiado hasta por la prensa uruguaya . Si bien es cierto que falló una posibilidad de gol, también se destacó. El canterano de Xolos de Tijuana sigue sorprendiendo y un video difundido en redes sociales hizo recordar como nunca a los mejores días de Lionel Messi.

Por un lado Gil Mora puede decir que Marcelo Bielsa lo elogió , mientras que en las redes sociales trascendió una jugada sin balón del jugador mexicano que hace recordar al mejor Leo Messi, a aquel que se encontraba en sus mejores días, mostrando todo su talento. Es que al mexicano se le pudo observar cómo hace el trabajo de escanear (voltear a ver a todas partes).

“Le hice este seguimiento a Gil Mora, vean cómo espejea todo el tiempo. El chico piensa y ejecuta como si tuviera 100 partidos en selección. Gilberto Mora y 10 más”, expresó el periodista Juan Carlos Zúñiga, mostrando un video que en la transmisión de TV nadie pudo ver.

Cuando veas a un jugador voltear para todas partes en un partido, cuidado, ya te digo yo que son los mejores, no te le despegues y síguelo (porque están visualizando la jugada que van a hacer después) pic.twitter.com/3C6L4AlMX8 — D4ni (@Dan1nsider_) November 16, 2025

Cabe destacar que esta es una de las principales características que siempre se le elogió a Leo Messi. El argentino de 38 hizo el trabajo de escanear (o espejear, como también se le dice) durante toda su carrera. ¿Cuál es el objetivo de esta ‘jugada sin balón’? Saber qué hacer cuando te llegue la pelota sin perder tiempo de más. Algo que solo logran los cracks…

👁 PERCEPCIÓN VISUAL: 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐥𝐚𝐬 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐣𝐮𝐞𝐠𝐨.



🚦Percepción🔜Decisión🔜 Ejecución#Messi𓃵 escanea y lee la situación mucho antes de ser poseedor.



🎥@NousFootballLABpic.twitter.com/Wi7zGmDqQj — Jorge Gómez (@JorgeGmezprofe) December 3, 2023

El nivel de Gilberto Mora provoca elogios de propios y extraños

Jorge Ramos, reconocido periodista de ESPN, reconoció que “Mora demostró mucha calidad” y que “es un jugador que tiene un techo altísimo”. Del mismo modo, Marcelo Bielsa, sostuvo: “De Gilberto Mora tengo una idea positiva, sobre todo porque no se nota que es tan joven como lo es. Es un jugador maduro: juega un futbol simple, práctico, incisivo y efectivo”.

de paul perdio la pelota,

messi ve que molina la recupera

messi escanea 2 segundos el campo de juego y se la pide

GOLAZO pic.twitter.com/gbVFznJ6h6 — MANDANGA CON V DE VENGANZA (@manmandangon) December 12, 2023

Las estadísticas de Gilberto Mora en México vs. Uruguay

De acuerdo a los números que brindó la página SofaScore, así fue el partido de Gilberto Mora vs. Uruguay: