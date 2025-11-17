deportes
Nota

¿Como Lionel Messi? La jugada de Gilberto Mora sin balón que hace ilusionar a todos

El joven de 17 años, Gil Mora, tuvo una jugada con la Selección Mexicana que hizo recordar los mejores días de Leo Messi

¿Como Lionel Messi? La jugada de Gilberto Mora sin balón que hace ilusionar a todos
Gilberto Mora y una similitud con Lionel Messi.
Diego Gonzalez
Selección Azteca
Aunque la Selección Nacional de México y su par de Uruguay empataron 0-0, Gilberto Mora fue elogiado hasta por la prensa uruguaya . Si bien es cierto que falló una posibilidad de gol, también se destacó. El canterano de Xolos de Tijuana sigue sorprendiendo y un video difundido en redes sociales hizo recordar como nunca a los mejores días de Lionel Messi.

Por un lado Gil Mora puede decir que Marcelo Bielsa lo elogió , mientras que en las redes sociales trascendió una jugada sin balón del jugador mexicano que hace recordar al mejor Leo Messi, a aquel que se encontraba en sus mejores días, mostrando todo su talento. Es que al mexicano se le pudo observar cómo hace el trabajo de escanear (voltear a ver a todas partes).

Gilberto Mora
MEXSPORT

Le hice este seguimiento a Gil Mora, vean cómo espejea todo el tiempo. El chico piensa y ejecuta como si tuviera 100 partidos en selección. Gilberto Mora y 10 más”, expresó el periodista Juan Carlos Zúñiga, mostrando un video que en la transmisión de TV nadie pudo ver.

Cabe destacar que esta es una de las principales características que siempre se le elogió a Leo Messi. El argentino de 38 hizo el trabajo de escanear (o espejear, como también se le dice) durante toda su carrera. ¿Cuál es el objetivo de esta ‘jugada sin balón’? Saber qué hacer cuando te llegue la pelota sin perder tiempo de más. Algo que solo logran los cracks…

El nivel de Gilberto Mora provoca elogios de propios y extraños

Jorge Ramos, reconocido periodista de ESPN, reconoció que “Mora demostró mucha calidad” y que “es un jugador que tiene un techo altísimo”. Del mismo modo, Marcelo Bielsa, sostuvo: “De Gilberto Mora tengo una idea positiva, sobre todo porque no se nota que es tan joven como lo es. Es un jugador maduro: juega un futbol simple, práctico, incisivo y efectivo”.

Las estadísticas de Gilberto Mora en México vs. Uruguay

De acuerdo a los números que brindó la página SofaScore, así fue el partido de Gilberto Mora vs. Uruguay:

  • Minutos jugados: 45’ (segundo tiempo)
  • Pases claves: 2
  • Tiros totales: 2
  • Ocasiones claras falladas: 1
  • Toques: 31
  • Regates completados: 1
  • Faltas recibidas: 2
  • Recuperaciones: 1
  • Duelos ganados: 3
  • Pases precisos: 10/12.
Selección Mexicana
Lionel Messi
