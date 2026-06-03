Cómo será el México Countdwon Concert y qué artistas participarán antes del comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El futbol y la música han mantenido, a lo largo de la historia, un vínculo inquebrantable. Y el 10 de junio volverán a fusionarse en el México Countdown Concert, que forma parte de una celebración simultánea con Canadá y Estados Unidos. El público mexicano tendrá el privilegio de disfrutar de Belinda, Los Ángeles Azules y un invitado "sorpresa" para encabezar la celebración en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Esta serie de conciertos busca unificar la fiesta entre los tres países encargados de organizar el evento deportivo más importante del año. En ese sentido, la Ciudad de México se prepara para recibir a los anfitriones pero también a los visitantes que arribarán al país para vivir de cerca la competencia.

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México Countdown Concert: quiénes estarán

La entidad madre del futbol explicó que el Countdown Concert fue preparado en colaboración con los Grammy Awards y contará con artistas que formarán parte del Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, así como invitados especiales y talentos emergentes.

A medida que se acerca la fecha programada, la expectativa crece y las primicias se multiplican. Por lo pronto, se oficializó que estarán Belinda, Los Ángeles Azules y Elena Rose, quienes fueron elegidos para proyectar la diversidad y el talento musical nacional. Pero eso no es todo, ya que el misterio también juega un papel fundamental: habrá un artista sorpresa.

Belinda, presente en un evento prometedor

¿A qué hora y dónde serán las presentaciones?

Con la premisa de mezclar ritmos populares de México con exponentes de renombre, se diseñó una estructura para que los asistentes disfruten de una experiencia inolvidable. Por lo pronto, el programa oficial contempla que tanto el 9 como el 10 de junio el Auditorio Nacional, a las 18:00 horas (tiempo del centro de México), reunirá a diversos exponentes durante el festival "México Vibra" y en el concierto especial de cuenta regresiva.

Así será el calendario artístico

9 de junio: Presentaciones de Carín León, Alejandro Fernández, Meme del Real, Lucero, Mijares, Emmanuel, Carla Morrison y Timbiriche, entre otros.



Presentaciones de Carín León, Alejandro Fernández, Meme del Real, Lucero, Mijares, Emmanuel, Carla Morrison y Timbiriche, entre otros. 10 de junio: Actuaciones estelares de Beli2da, Los Ángeles Azules, Elena Rose y la presencia de un artista sorpresa en el "Countdown Concert".

Quienes ya tengan entrada para el 10 de junio no deberán pagar un monto extra para acceder a las actuaciones del "México Countdown Concert". Además, la boletera oficial de "México Vibra" es Fanki, y el expendio se realiza solo a través de su sitio oficial.

Precios de los boletos

Aquellos interesados podrán adquirir sus boletos en https://fanki.com.mx/ y las entradas tendrán el siguiente costo de:

