La curiosa historia que comparten Gilberto Mora y Lionel Messi en su primera Copa Mundial de la FIFA 2026™

Con la lista de convocados de la Selección Nacional de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya confirmada, hay algunos detalles muy interesantes a tener en cuenta, como la curiosa historia que comparten Gilberto Mora y Lionel Messi en su primera edición de la justa internacional representando a sus respectivos países.

El anuncio oficial de los dorsales de México para la fiesta máxima del futbol ha dejado una de las curiosidades más fascinantes del torneo. Entre las elecciones de Javier Aguirre, la asignación del número 19 a Gilberto Mora, la joya mexicana de los Xolos de Tijuana, activó de inmediato la memoria histórica de los fanáticos de Leo Messi y del deporte en general.

Con apenas un puñado de partidos en el máximo circuito, el juvenil mediocampista asume la responsabilidad de portar un dígito con enorme mística. Esta designación marca el inicio de una curiosa coincidencia que vincula directamente el debut de la promesa azteca con los primeros pasos mundialistas del astro argentino, el jugador más grande de la época moderna.

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El mítico dorsal 19: De Alemania 2006 con Leo Messi a México 2026 con Gil Mora

La historia de los mundiales nos regala paralelismos únicos. En el verano de Alemania 2006, un jovencísimo Lionel Messi acudía a su primera cita mundialista con la selección de Argentina arropado por la etiqueta de futura estrella global. En aquel torneo, el astro rosarino no portaba la emblemática 10, sino que llevaba el dorsal 19 en su jersey.

|Instagram Lionel Messi / @leomessi

Veinte años después, el destino repite exactamente el mismo patrón en el continente americano. Gilberto Mora emulará los pasos iniciales de la 'Pulga' al saltar al terreno de juego con el mismo número durante su primera experiencia mundialista, cargando con la ilusión de todo un país.

El peso Gilberto Mora para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Con solo 17 años, Mora ha demostrado una madurez futbolística que le valió la confianza de Javier el 'Vasco' Aguirre para integrar la lista definitiva de 26 convocados. Aunque las comparaciones resultan sumamente prematuras, el entorno de la Selección Mexicana sonríe ante esta curiosa analogía.

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ aguarda por el debut de la escuadra mexicana, donde Gilberto Mora buscará escribir su propio nombre con letras de oro utilizando el dorsal que cobijó el nacimiento de una leyenda.