Ver GRATIS y EN VIVO el Tigres vs León, partido de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Este sábado 13 de septiembre del 2025, se enfrentan Tigres vs León en el Estadio Volcán en la Jornada 8 del Apertura 2025 de la LigaBBVA MX y el encuentro lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el Canal de Azteca Siete, en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.

Tigres vs León EN VIVO y GRATIS, Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Te puede interesar: Los partidos de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán HOY sábado 13 de septiembre de 2025

¿Cómo ver el Tigres vs León EN VIVO y GRATIS?

El encuentro de Tigres vs León lo podrás ver por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes en punto de las 18:50 horas tiempo del centro de México.

El juego tendrá la narración y el análisis de Christian Martinoli, Luis García, David Medrano y Mauricio Gutiérrez.

Tigres vs León

HORARIO: 19 horas tiempo del centro de México

Lugar: Estadio Volcán

Transmisión: canal Azteca siete, app y sitio web TV Azteca Deportes.

Fecha y hora del Tigres vs León

El Tigres vs León se va a disputar este sábado 13 de septiembre del 2025. en punto de las 19 horas tiempo del centro de México.

Así llegan Tigres y León

Tras la pausa por Fecha FIFA, Tigres llega en un momento de recuperación bajo la dirección de Guido Pizarro. Los felinos ocupan el cuarto lugar con 13 puntos en siete partidos disputados: cuatro victorias, un empate y una derrotas.

Su forma reciente es alentadora, con dos encuentros sin perder. El ataque ha sido el motor del resurgimiento, anotando 15 goles en los últimos cinco juegos.

Por su parte, el León llega en el décimo puesto con 10 unidades: tres victorias, un empate y tres derrotas. Los panzas verdes llegan con tres partidos sin perder, obteniendo dos victorias y un empate.

El equipo mantiene complicaciones a la ofensiva pues no ha logrado marcar tantos golpes como la afición espera.

Jugadores a seguir del Tigres vs León

Los jugadores a seguir de los dos equipos son:

De parte de Tigres a Correa, el refuerzo bomba de los universitarios que ha respondido con goles y asistencias. Mientras que de León tendrán que estar al pendientes de Ismael Díaz, el mediocampista que lidera al equipo con cuatro goles anotados.

