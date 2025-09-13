Los partidos de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán HOY sábado 13 de septiembre de 2025
Este sábado 13 de septiembre del 2025 se disputan cinco juegos bastante llamativos correspondientes a la Jornada 8 del Apertura 2025
Continua la actividad de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y HOY sábado 13 de septiembre del 2025, se disputan cinco partidos que prometen regalar muchos goles y emociones.
Los partidos que se juegan HOY son:
- Pachuca vs Cruz Azul
- Tigres vs León
- Atlas vs Santos
- Toluca vs Puebla
- América vs Chivas
ÚLTIMA HORA: Estos fueron los 4 GOLES con los que Pumas derrotó al Mazatlán en la Jornada 8 del Apertura 2025
Te puede interesar: Milito convoca a jugador de la sub 21 para el Clásico Nacional vs América y la afición EXPLOTA contra el DT
Partido por el invicto: Pachuca vs Cruz Azul
La Máquina visita a Pachuca en el Estadio Hidalgo en punto de las 17 horas tiempo del centro de México. Es el primer partido del día y Cruz Azul buscará mantener su invicto del Apertura 2025 en un partido bastante llamativo y parejo.
Cruz Azul llega en el tercer lugar de la tabla con 17 puntos, mientras que los tuzos legan en el sexto lugar.
- Pachuca vs Cruz Azul
- HORARIO: 17 horas tiempo del centro de México
- Lugar Estadio Hidalgo
Tigres vs León: partido de fieras EN VIVO y GRATIS
El segundo partido del día es Tigres vs León. En punto de las 19 horas se enfrentan los dos equipos felinos en el Estadio Volcán y el encuentro lo podrás ver EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.
El juego tendrá la narración y el análisis de Christian Martinoli, Luis García, David Medrano y Mauricio Gutiérrez.
Tigres llega en el cuarto lugar con trece puntos y León en el décimo con 10 puntos.
- Tigres vs León
- HORARIO: 19 horas tiempo del centro de México
- Lugar: Estadio Volcán
- Transmisión: canal Azteca siete, app y sitio web TV Azteca Deportes.
Atlas vs Santos: El partido más parejo del día
El tercer juego del día es el Atlas vs Santos, y para muchos es el juego más parejos pues los dos equipos se llevan solo un punto de diferencia. Los rojinegros llega en el lugar 15 con cinco puntos conseguidos, mientras que los de la comarca se ubican en el lugar 11 de la tabla con seis puntos.
- Atlas vs Santos.
- HORARIO: 19 horas tiempo del centro de México.
- Lugar: Estadio Jalisco.
Toluca vs Puebla: El juego más disparejo del día
En punto de las 21 horas tiempo del centro de México, se enfrentan Toluca vs Puebla en el que en papel es el juego más disparejo. Los diablos se ubican en el quinto lugar con 13 puntos conseguidos, mientras que el equipo de la franja está en el último lugar de la tabla con cuatro puntos.
- Toluca vs Puebla
- HORARIO: 21 horas tiempo del centro de México
- Lugar Estadio Nemesio Diez
América vs Chivas: Clásico Nacional
El Clásico Nacional se disputará en punto de las 21:15 horas tiempo del centro de México. El equipo de Coapa llega en el segundo lugar de la tabla con 17 puntos y se mantiene invicto en el torneo, mientras que el rebaño no pasa por un buen momento de resultados, ubicado en el lugar 16 de la tabla con cuatro puntos.
- América vs Chivas
- HORARIO: 21:15 horas tiempo del centro de México
- Lugar Estadio Ciudad de los Deportes