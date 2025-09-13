Los partidos de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán HOY sábado 13 de septiembre de 2025

Continua la actividad de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y HOY sábado 13 de septiembre del 2025, se disputan cinco partidos que prometen regalar muchos goles y emociones.

Los partidos que se juegan HOY son:



Pachuca vs Cruz Azul

Tigres vs León

Atlas vs Santos

Toluca vs Puebla

América vs Chivas

Partido por el invicto: Pachuca vs Cruz Azul

La Máquina visita a Pachuca en el Estadio Hidalgo en punto de las 17 horas tiempo del centro de México. Es el primer partido del día y Cruz Azul buscará mantener su invicto del Apertura 2025 en un partido bastante llamativo y parejo.

Cruz Azul llega en el tercer lugar de la tabla con 17 puntos, mientras que los tuzos legan en el sexto lugar.



Pachuca vs Cruz Azul

HORARIO: 17 horas tiempo del centro de México

Lugar Estadio Hidalgo

Tigres vs León: partido de fieras EN VIVO y GRATIS

El segundo partido del día es Tigres vs León. En punto de las 19 horas se enfrentan los dos equipos felinos en el Estadio Volcán y el encuentro lo podrás ver EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.

El juego tendrá la narración y el análisis de Christian Martinoli, Luis García, David Medrano y Mauricio Gutiérrez.

Tigres llega en el cuarto lugar con trece puntos y León en el décimo con 10 puntos.



Tigres vs León

HORARIO: 19 horas tiempo del centro de México

Lugar: Estadio Volcán

Transmisión: canal Azteca siete, app y sitio web TV Azteca Deportes.

Atlas vs Santos: El partido más parejo del día

El tercer juego del día es el Atlas vs Santos, y para muchos es el juego más parejos pues los dos equipos se llevan solo un punto de diferencia. Los rojinegros llega en el lugar 15 con cinco puntos conseguidos, mientras que los de la comarca se ubican en el lugar 11 de la tabla con seis puntos.



Atlas vs Santos.

HORARIO: 19 horas tiempo del centro de México.

Lugar: Estadio Jalisco.

Toluca vs Puebla: El juego más disparejo del día

En punto de las 21 horas tiempo del centro de México, se enfrentan Toluca vs Puebla en el que en papel es el juego más disparejo. Los diablos se ubican en el quinto lugar con 13 puntos conseguidos, mientras que el equipo de la franja está en el último lugar de la tabla con cuatro puntos.



Toluca vs Puebla

HORARIO: 21 horas tiempo del centro de México

Lugar Estadio Nemesio Diez

América vs Chivas: Clásico Nacional

El Clásico Nacional se disputará en punto de las 21:15 horas tiempo del centro de México. El equipo de Coapa llega en el segundo lugar de la tabla con 17 puntos y se mantiene invicto en el torneo, mientras que el rebaño no pasa por un buen momento de resultados, ubicado en el lugar 16 de la tabla con cuatro puntos.