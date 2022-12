¿Cómo fue la vida de Pelé tras su retiro profesional?

Edson Arantes do Nascimento Pelé como una de las máximas figuras del futbol mundial nunca se alejó realmente del deporte que lo vio tocar la gloria más alta. El astro del Santos de Brasil siempre formó parte del grupo distinguido de las leyendas de la FIFA, por lo que fue un miembro recurrente de los grandes eventos y ceremonias emitidas por el máximo organismo del balompié internacional.

Pero no fue lo único que el mayor exponente del futbol en Brasil realizó en su vida fuera de las canchas. Pelé estuvo presente en otros ámbitos donde siempre abogó por la paz y la unidad en el mundo.

Participación de Pelé en el Cine

Pelé también tuvo participación en la industria cinematográfica; auque mucho tiempo después de terminar su carrera como futbolista. Cuatro años después de su retiro de las canchas, el astro de la Selección de Brasil estrenó su primera película: Evasión o victoria (Conocida también como EScape o Victoria). Una producción que compartió con Sylvester Stallone.

Posteriormente Pelé tendría más participaciones en la industria del cine, pues el tres veces campeón del mundo también colaboró en un telefilm de 1983: Once más uno. Y un par de años después en: Pedro Mico.

La carrera de Pelé como cantante

Las primeras sensaciones de Pelé en la música se van al año 1969; tiempo en el que el brasileño compartió con el mundo los temas: ‘Tabelinha’ y ‘Vexamão’, interpretaciones que tuvo a dueto con la brasileña Elis Regina.

“Mi pasatiempo es escribir canciones para niños, canciones de samba. Cuando estaba en el equipo brasileño viajábamos mucho y mientras los otros jugaban carambola o cartas, yo me sentaba con la guitarra y escribía canciones“, declaró Pelé a la revista Four Four Two en 2013.

¿Cuando se retiró Pelé del fútbol profesional?

El 1 de octubre de 1977 con 36 años de edad, uno de los mayores ídolos de la historia del futbol se despidió definitivamente del deporte más famoso del mundo. Fue en un encuentro entre Santos de Brasil y el Cosmos, sus dos equipos durante su carrera profesional ante 75 000 espectadores; un momento que llenó de mucha nostalgia al tres veces Campeón del Mundo.

Pelé recordó el mensaje que cuando era joven le transmitió su padre: “Vas a ser un buen futbolista, pero lo más importante es que seas una buena persona y un buen hombre, siempre he llevado conmigo estas palabras y he intentado seguirlas en mi vida”, declaró el astro brasileño, autor de 1.283 goles durante su carrera.

¿Cuál fue el último mundial que jugó Pelé?

México 70 fue el último gran escenario donde Pelé brilló con la Selección de Brasil. Una generación que tenía futbolistas de la talla de: Jairzinho, Tostão, Rivelino, Gerson, Carlos Alberto y Clodoaldo se encargaron de embelesar al público mexicano que se entregó por completo al estilo único y al futbol llamativo que profesaba el Scratch Du Ouro, liderados claro, por Edson Arantes do Nascimento.

Pelé levantó la Copa Jules Rimet al derrotar a la Selección de Italia en la Final con marcador de 4-1; el 10 de la Selección de Brasil abrió el camino con un remate que se volvió icónico. La cuenta la cerraron Gérson, Jairzinho y Carlos Alberto respectivamente, para doblegar a la escuadra Azzurri.

Alessandro Sabattini/Getty Images Edson Arantes Do Nascimento Pele of Brazil celebrates the victory after winnings the 1970 World Cup in Mexico match between Brazil and Italy at Estadio Azteca on 21 June in Città del Messico. Mexico (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

La vida de Pelé tras su retiro

En 1994 O‘Rei Pelé fue nombrado asesor ejecutivo en el Santos de Brasil, el equipo de su vida. Para posteriormente recibir el nombramiento como Ministro de Deportes en su país, un puesto donde encontró muchas dificultades ante la falta de presupuesto y apoyo por parte del gobierno de Brasil.

Fue promotor de la denominada Ley Pelé, la cual estipulaba que al finalizar el contrato de un futbolista, éste debía renovar con el club o dejarle en completa libertad. Además, dicha ley promulgaba que cada equipo en Brasil debía actuar como una empresa legítima, mostrando sus balances económicos anuales.

Pelé como embajador de la ONU

Pelé fue nombrado en 1977 embajador de la ONU, siendo acreedor de la condecoración de ‘Ciudadano del Mundo’, honor que es otorgado a un selecto número de personalidades en la historia. Cabe destacar que O’Rei fue directamente responsable en promover la unificación entre la FIFA y la Unicef. Una alianza que el mismo Edson Arantes propició la organización de la Copa del Mundo de Corea-Japón 2022.

Imagen y representante para Mastercard y Santander en el mundo

Mastercard ha sido uno de los grandes patrocinadores de diferentes competiciones en el mundo del futbol, motivo por el cual, Pelé fue la imagen de la marca por muchos años, siendo tomado en cuenta para realizar una multiplicidad de comerciales que ayudaron a un posicionamiento absoluto.

La empresa santander entendía que una imagen como la del brasileño sería una apuesta inmejorable para obtener los objetivos deseados. Su carisma y su figura representaron siempre un éxito en las campañas, dejando comerciales memorables con Pelé como protagonista. Siempre con su saco rojo, el astro brasileño mostró gran habilidad con las cámaras.