La mañana de este día, el Club Deportivo Tenerife anunció el lamentable fallecimiento de su delantero, Jesús de Miguel, a los 30 años. Mientras la afición y el futbol español lloran esta pérdida irreparable, la tragedia también ha golpeado de manera brutal el lado humano del equipo rival, específicamente al guardameta del FC Andorra, Jesús Owono, quien atraviesa el episodio más oscuro y doloroso de su carrera.

¿Cómo se encuentra Jesús Owono por la muerte de Jesús de Miguel?

El arquero de 25 años se encuentra absolutamente devastado, enfrentando un trauma que el propio vestidor andorrano describe como la experiencia más dura que han vivido en una cancha. La situación se ha vuelto insostenible no solo por el shock psicológico, sino por el incomprensible acoso digital que lo obligó a desactivar sus redes sociales tras recibir agresiones verbales y ser llamado "asesino".

Lejos del escarnio público y con el respeto que exige una pérdida de esta magnitud, Owono se ha refugiado en su círculo más íntimo: sus padres y su pareja. De acuerdo con el entorno del club, su intención primordial, guiada por un profundo sentido de empatía y humanidad, es acercarse de manera estrictamente privada a la familia de Jesús de Miguel para ofrecer sus sinceras disculpas y condolencias.

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¿Cómo fue la jugada donde se produjo el fallecimiento de Jesús de Miguel?

Durante el competido encuentro de la Segunda División entre el CD Tenerife y el FC Andorra, una jugada dividida terminó en un choque escalofriante. En una acción cien por ciento fortuita, impulsada por la inercia y la intensidad propia de la disputa por el balón, Owono y De Miguel colisionaron violentamente. El impacto encendió de inmediato las alarmas de los cuerpos médicos en el terreno de juego. El atacante fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria tras sufrir un paro cardíaco derivado del brutal traumatismo. Pese a los incansables esfuerzos en la unidad de cuidados intensivos, el estado neurológico de De Miguel se deterioró irreversiblemente en las últimas horas, culminando en un desenlace que hoy estremece al deporte internacional.

