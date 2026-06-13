¡No pegues tus estampas! Habrá un set de actualización para el álbum del Mundial 2026: detalles

Durante las semanas previas al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, los aficionados a lo largo de México continúan con una histórica tradición en torno a la colección del reconocido álbum de figuritas creado por Panini.

Contemplando este particular asunto, la empresa a través de sus canales oficiales dio un anuncio muy importante para todos los coleccionistas y está relacionado con el lanzamiento de su set de actualización.

Es importante agregar que cada cuatro años esta empresa hace una entrega de un cuadernillo con algunos errores, como por ejemplo, jugadores que no fueron convocados en sus respectivos seleccionados, y por ende, cuando existen las respectivas confirmaciones oficiales se hace un anuncio de su producto estrella totalmente corregido.

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¿Qué pueden encontrar los coleccionistas en el Set de Actualización del álbum de estampas de Panini para el Mundial del 2026?

La compañía extranjera aseguró en sus redes sociales que en este nuevo cuadernillo se podrá apreciar la presencia de varios jugadores como por ejemplo Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora, Brian Gutiérrez y Armando González de la selección mexicana.

Junto a ellos, también tienen un lugar, Manuel Neuer, arquero de Alemania, Pau Cubarsí, defensor español y el astro brasilero, Neymar Jr.

Se debe agregar que serán 120 estampas en total, 118 oficiales de jugadores totalmente nuevas y 6 plantillas con 20 estampas cada una. “La manera perfecta de expandir tu colección y celebrar a más jugadores que forman parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️“, sostienen en su perfil de Instagram.

Para adquirirlo todos los interesados deberán hacerlo por medio de su plataforma digital de Panini y además abonar la suma de 349 pesos mexicanos.

¿Cuándo será el próximo partido de la Selección de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Luego de triunfar en el debut, los dirigidos por el Vasco Aguirre deberán medirse ante su par de Corea del Sur en un encuentro que se realizará en el estadio Guadalajara el próximo jueves 18 de junio.