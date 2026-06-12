México tiene que cuidarse de este checo: es el capitán de su equipo y decide las jugadas

Chequia está ávida de victorias para seguir con vida en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, por lo que el duelo contra México en la última jornada de fase de grupos será vital para ellos. Por lo anterior, el equipo mexicano deberá cuidarse de un checo, quien es el que decide las jugadas y el capitán de su equipo, como lo es César Montes, quien se perderá algunos partidos por salir expulsado ante Sudáfrica.

Tomas Soucek es el futbolista del que se debe cuidar México, ya que es el líder del West Ham. El mediocampista destaca a simple vista, ya que mide 1.91 metros. En la última temporada de la Premier League, marcó 5 goles en 38 partidos disputados. Conoce al equipo con el que fichó Raúl Jiménez en Inglaterra.

Tomas Soucek es el futbolista del que se debe cuidar México, ya que es el líder del West Ham.|@tomassoucek28

De la gloria a casi retirarse del futbol, la historia del checo

Soucek es de los pocos jugadores que hablaron sobre todo lo que tiene que lidiar un futbolista, pues mientras algunos los ven en la élite, muchas veces sus pensamientos no están alineados con su profesión. Por ello, escribió un libro en el que describió sus luchas internas por no dañar su integridad mental.

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El checo confesó que a los 27 años comenzó una lucha interna, pues acudía a los partidos sin dormir, debido al miedo al fracaso. Ello causó que estuviera a punto de abandonar su carrera. No obstante, en este 2026 es pieza fundamental en su selección que regresó a una Copa Mundial de la FIFA™, justa a la que su país no acudía desde hacía 20 años.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vivirá en TV Azteca Deportes con la transmisión de 32 partidos, entre ellos los de la Fase de Grupos de México y de las demás potencias. Además, podrás disfrutar de los dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal y la Gran Final.