La competencia en la delantera de Chivas según Fernando Gago

En la cuarta jornada del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX, Chivas cosechó su segunda victoria de la campaña tras derrotar por dos goles a Mazatlán.

Este resultado coloca al Rebaño en la séptima posición de la clasificación con siete unidades; en lo que va del semestre han marcado seis goles y han recibido cuatro.

Chivas antes de su debut en Leagues Cup

Esta cuarta fecha de la campaña mexicana marca la última antes de la pausa por la Leagues Cup, torneo en el que los equipos de la Liga BBVA MX se miden ante los de la MLS.

Los dirigidos por Fernando Gago tendrán su debut en dicho certamen el próximo 27 de julio, cuando se enfrenten al San Jose Earthquakes y tras la victoria ante los Cañoneros, el estratega argentino aseguró que irse ganando a una competición internacional es importante.

“Es una competencia que queremos competir, estar en los primeros puestos, trabajaremos para ello”, constató, para después hacer un análisis del partido de la cuarta semana, “el primer tiempo no estuvimos bien, no me gustó, después lo entendimos mejor. En líneas generales me gustó el segundo tiempo”, analizó Gago.

La competencia en la delantera de Chivas

El mismo Fernando Gago habló sobre las individualidades en su equipo, arrancando por Víctor Guzmán, quien antes de la llegada de Javier Hernández era capitán de los rojiblancos. Ante los Cañoneros, ‘Pocho’ tuvo que ingresar después de una lesión de Jesús Orozco, por lo que Fernando González tuvo que tomar el puesto de defensa central, dejando a Guzmán en la media.

“Fue por una cuestión lógica del partido. Teníamos que correr un riesgo más, por eso preferí poner a Guzmán”, declaró. Después habló de la competencia que se ha dado en la delantera del conjunto tapatío.

Armando González, Chicharito y Ricardo Marín han peleado el puesto por la titularidad, mismo que se ha apropiado Hernández, “es un jugador muy temperamental que tiene muchísimas ganas de estar en campo, de jugar. Vamos a encontrar su mejor versión”, declaró Fernando Gago respecto al capitán.

Mientras que el caso de González, delantero juvenil que ha anotado dos veces en lo que va del semestre, comentó: “los momentos de los jugadores se aprovechan, Armando tuvo una gran pretemporada y a base de trabajo y sacrificio se está ganando un lugar. Hay una competencia muy buena entre los tres y va a jugar el que mejor esté", dijo.