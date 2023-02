“Completamente descomprometido”: Rui Costa explota contra Enzo Fernández

Enzo Fernández se convirtió en el fichaje más caro en la historia de la Premier League cuando Chelsea abonó la cantidad de 130 millones de euros al Benfica. El club portugués realizó un nuevo negocio redondo con el mediocentro argentino, superando los 120 que el Manchester City pagó al Aston Villa por Jack Grealish.

Si bien la operación y su desarrollo deportivo redituaron elementos positivos al Benfica, su director deportivo Rui Costa, no valoró de esa manera su salida y explotó contra el jugador campeón del mundo con Argentina, Enzo Fernández en una entrevista exclusiva para el canal de la entidad de Lisboa.

¿Qué dijo Rui Costa de Enzo Fernández tras su pase al Chelsea?

De acuerdo con una larga entrevista para Benfica TV, el director deportivo del club Rui Costa, habló sobre el millonario traspaso de Enzo Fernández al equipo de Londres. Una operación que dejó 130 millones de euros para el club portugués.

“No era un fichaje que quisiéramos hacer. Se hizo todo lo posible para que esta venta no tuviera lugar. Estoy con la conciencia tranquila, pero tan triste como cualquier aficionado del Benfica”, aseguró sobre Enzo Fernández.

La crítica para Enzo Fernandez

“Desde el principio Enzo Fernández mostró la voluntad de no quedarse, el jugador se mostró contrario a quedarse en el Benfica. Y aquí es donde cambian las cosas. Porque no perdería ni un euro y, aun así, no quiso quedarse”, declaró Rui Costa para el canal oficial del club.

De acuerdo con el directivo, Enzo Fernández “no estaba mostrando ningún compromiso con el Benfica”. A lo que se mostró muy contundente “pensé que no podría jugar más en el club”, aseguró en entrevista.

“Se mostró completamente descomprometido con el proyecto. Comprometerse con el proyecto no es darse golpes en el pecho cuando se marca. Eso lo hace cualquiera”, sentenció Rui Costa ante la baja del mediocentro campeón del mundo con Argentina.

Rui Costa, ex futbolista del Benfica y uno de los mejores jugadores de Portugal, matizó, sin embargo, que entiende que Enzo Fernández “no pudiera rechazar la propuesta, aunque sea para dejar a su familia económicamente tranquila para el resto de su vida”, por lo que su movimiento al Chelsea es hasta cierto punto más que comprensible.