¿Se cae el fichaje? El inesperado obstáculo que frena la llegada de Mourinho al Real Madrid

El regreso de José Mourinho al banquillo del Real Madrid se ha complicado. Lo que parecía un acuerdo inminente se ha topado con un muro de fechas límite, cláusulas millonarias y el siempre complejo calendario electoral de la entidad madridista. La operación está congelada y el reloj no se detiene.

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De 7 a 15 millones la cláusula de Mourinho

El principal punto de fricción radica en la letra pequeña del contrato que vincula a Mourinho con el Benfica. Diversos sectores de la prensa deportiva aseguran que el Real Madrid tiene hasta este mismo martes para abonar la cláusula de rescisión estipulada en 7 millones de euros. De lo contrario, el panorama financiero cambiará radicalmente: superado este plazo, el Benfica exigirá 15 millones de euros para dejar ir a su estratega, una cifra que equivale exactamente al coste de su salario bruto para la próxima temporada.

Sin embargo, Medios lusos reportan que el plazo definitivo expira el próximo viernes 29 de mayo. Esta discrepancia se debe a que los 10 días estipulados para que Mourinho negocie su salida se computan únicamente como días laborables a partir del último partido oficial de la temporada. Dicha cláusula contractual prevé un margen exclusivo al final del curso para que ambas partes analicen si desean continuar juntas, abriendo una ventana de escape que el Madrid ansía aprovechar.

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El tiempo un factor importante para la contratación de Mourinho

Más allá de la batalla cronológica entre Real Madrid y Benfica, el verdadero enemigo del conjunto merengue está en casa. Aunque Florentino Pérez y su junta directiva están dispuestos a asumir el pago, el club no puede ejecutar la cláusula de manera inmediata debido al proceso de elecciones a la presidencia en el que está inmerso. Legalmente, una junta gestora o directiva en periodo electoral tiene sus funciones limitadas y no puede comprometer partidas presupuestarias de este calibre sin que se vulneren los estatutos.

Pasar de 7 a 15 millones de euros duplicaría el coste de la libertad de Mourinho, un lujo que la entidad madridista no quiere permitirse en plena transición institucional.

Mourinho espera en Lisboa, el Benfica se aferra a sus derechos y el madridismo contiene el aliento.

