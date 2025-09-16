¡4 juegos en 10 días! El COMPLICADO calendario que tendrá Chivas

El conjunto de Chivas tendrá un complicado calendario luego de vencer al América 2-1 en el Clásico Nacional. Los dirigidos por Gabriel Milito tendrán que disputar un total de cuatro partidos en los próximos diez días.

Los próximos cuatro rivales que tendrá Chivas

El rebaño se enfrentará a cuatro equipos en menos de 10 días, siendo partidos competitivos y que pueden generar un desgaste importante en los futbolistas.

Los rivales a los que se va a enfrentar son: Tigres, Toluca, Necaxa y Puebla.



Chivas vs Tigres Jornada 1 del Apertura 2025 en el Estadio Akron miércoles 17 de septiembre del 2025

Jornada 1 del miércoles 17 de septiembre del 2025 Chivas vs Toluca Jornada 9 Apertura 2025 en el Estadio Akron sábado 20 de septiembre del 2025.

Jornada 9 en el sábado 20 de septiembre del 2025. Chivas vs Necaxa jornada 10 Apertura 2025 en el Estadio Akron martes 23 de septiembre del 2025.

jornada 10 martes 23 de septiembre del 2025. Puebla vs Chivas Jornada 11 Apertura 2025 en el Estadio Cuauhtémoc viernes 16 de septiembre del 2025.

¿Por qué Chivas jugará cuatro partidos en 10 días?

Chivas tendrá que disputar todos estos juegos en tan solo 10 días pues el rebaño tiene el partido pendiente ante Tigres de la Jornada 1 al pedir posponerlo luego de que no estuviera listo el Akron para recibir el encuentro.

Es por eso que se le han acumulado más encuentros y ahora los futbolistas podrían tener un desgaste bastante considerable.

¿Gabriel Milito a prueba?

A pesar de ganar el Clásico Nacional, Gabriel Milito necesita seguir por el camino de las victorias para subir al equipo de posiciones en la tabla. Hasta el momento, se encuentran en el lugar 11 con 7 puntos.

La prueba que tendrán de cuatro partidos en 10 días pueden servirle para calmar a la afición rojiblanca y hacer que el equipo entre a los primeros 10 lugares de la tabla.