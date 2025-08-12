Aunque no es común: sí ha habido mexicanos en la NFL y son estos históricos hombres

Todos los fanáticos de la NFL están muy contentos e ilusionados por el inicio de la nueva campaña, pues ya está en marcha la pretemporada de la competencia y el próximo jueves 4 de septiembre se dará la patada de inicio para que 31 franquicias de la liga intenten destronar a los actuales campeones, las Águilas de Filadelfia.

A lo largo de los años la NFL dejó de ser una liga solamente para deportistas de Estados Unidos y poco a poco se han convertido en un certamen global, recibiendo los mejores atletas del mundo y también intentando ser difundida en el mundo, pero en México es el segundo deporte más popular y para eso hay que recordar que 14 nacidos en el país han defendido a diferentes equipos.

Una historia entre glorias y altibajos

La historia de la NFL y el futbol americano en México han estado conectadas desde hace más de siete décadas y desde su creación en 1920 los aztecas han tenido historias fugaces así como trayectorias que tocaron la gloria. Isaac Alarcón con los Vaqueros de Dallas no tuvo mucha suerte.

Tom Fears es considerado el primer mexicano en la NFL; el receptor abierto que jugó con Los Angeles Rams de 1948 a 1956. Su talento lo llevó a ser seleccionado al Pro Bowl y, con el paso de los años, a convertirse en miembro del Salón de la Fama, reconocimiento reservado para los mejores en la historia del futbol americano.

Sin embargo, la presencia mexicana en la liga ha sido intermitente y el último en pertenecer a una franquicia fue Rolando Cantú, quien en 2005 tuvo un breve paso con los Arizona Cardinals.

Los mexicanos más destacados en la NFL

Entre los nombres más destacados que han defendido un lugar en la NFL se encuentran figuras como Raúl Allegre, pateador que fue clave para los New York Giants en la década de 1980 y que ganó dos títulos de Super Bowl con el equipo.

Otro pateador que dejó huella fue Tony Zendejas, quien disputó 11 temporadas en la NFL con equipos como Los Angeles Rams y San Francisco 49ers.

En la lista también aparece Axel Esquivel, quien marcó un hecho histórico al ser el primer jugador seleccionado por la NFL directamente desde una universidad mexicana, el Mexico City College. Su paso por los Baltimore Colts, en 1955, como defensivo secundario fue un referente para las generaciones que buscaban seguir ese camino.

Por su parte, Efrén Herrera se convirtió en el primer mexicano en ganar un Super Bowl, aunque no como titular. Su paso por equipos como Detroit Lions y Dallas Cowboys le dejó un lugar especial en la memoria de los aficionados al futbol americano.