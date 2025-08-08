TV Azteca transmitirá EN VIVO Los Angeles Rams vs Dallas Cowboys, partido de pretemporada de la NFL

La espera ha terminado, la NFL está de regreso, y en TV Azteca Deportes traemos para ti, TODA la pretemporada de Los Angeles Rams. Serán tres semanas llenas de emoción donde el equipo angelino será protagonistas en las pantallas de Azteca Deportes Network, que lo puedes sintonizar por el canal 526 de Total Play.

El primero duelo será ante una de las franquicias más seguidas en nuestro país, los Dallas Cowboys, en el SoFi Stadium, en Los Angeles. El encuentro lo podrás disfrutar en punto de las 5:00 PM (tiempo del centro de México), como parte la Semana 1 de la Pretemporada de la NFL 2025.

¿Cómo le fue a Los Angeles Rams en la Temporada 2024 de la NFL?

De la mano de Sean McVay, el equipo de Los Angeles ha sido protagonista del futbol americano en los últimos años, incluso siendo campeónes en la Temporada 2021, cuando en su casa vencieron a los Cincinnati Bengals, de en ese momento, un joven Joe Burrow. Mientras que del cuadro de los Rams estaba el experimentado Matthew Stafford, que tras varios años en los Detroit Lions, llegó al cuadro azul y amarillo, para hacerlos campeones.

En la campaña pasada, la de 2024, terminaron como líderes del Este de la Conferencia Nacional con 10 victorias y 7 derrotas. En la Ronda de Comodines vencieron a los Minnesota Vikings, pero en la Ronda Divisional cayeron contra los Philadelphia Eagles, quienes terminaron por ser los campeones del Super Bowl LIX.

Los partidos de la Pretemporada de Los Angeles Rams que transmitirá EN VIVO TV Azteca

Luego del encuentro ante los Dallas Cowboys, los Rams reciben a los Chargers, también en el SoFi Stadium, el sábado 16 de agosto, a las 5:00 PM; mientras que el domingo 23 del mismo mes visitarán Cleveland para medirse a los Browns, en punto de las 11:00 AM (ambos juegos en tiempo del centro de México).

Los Angeles Rams vs Dallas Cowboys | Sábado 9 de agosto | 5:00 PM

Los Angeles Rams vs Los Angeles Chargers | Sábado 16 de agosto | 5:00 PM

Cleveland Browns vs Los Angeles Rams | Sábado 23 de agosto | 11:00 AM

¿Contra quién debutan Los Angeles Rams en la Semana 1 de la Temproada 2025 de la NFL?

Ya en la temporada regular, los Rams tendrán su primer partido el domingo 7 de septiembre, en el SoFi Stadium, cuando reciban a los Houston Texans, en punto de las 2:25 PM (tiempo del centro de México).

