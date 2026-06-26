¿Lo odia? Un experto en comunicación no verbal reveló la verdad sobre qué siente Cristiano Ronaldo sobre Messi

La rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi marcó una era en el futbol mundial. Durante más de 15 años, ambos protagonizaron una competencia deportiva que dividió opiniones entre aficionados y expertos. Sin embargo, una reciente interpretación de su lenguaje corporal volvió a generar debate sobre la verdadera relación entre las dos leyendas.

Aunque muchas veces se instaló la idea de una enemistad entre ambos, distintos especialistas en comunicación no verbal sostienen que los gestos observados a lo largo de los años no reflejan odio, sino una fuerte competitividad y respeto mutuo. Incluso, el propio Cristiano ha reconocido públicamente el aprecio que siente por el argentino.

Qué reveló el experto sobre Cristiano Ronaldo y Messi

De acuerdo con el análisis compartido en un video que se volvió viral en redes sociales, las reacciones de Cristiano cuando le preguntan por Messi muestran incomodidad con las comparaciones constantes más que un sentimiento negativo hacia el campeón del mundo.

El especialista explica que la rivalidad deportiva fue tan intensa que cualquier referencia a Messi suele provocar respuestas defensivas o de cansancio, pero no señales claras de desprecio o enemistad.

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La teoría coincide con declaraciones recientes del propio delantero portugués, quien aseguró que siempre tuvo una relación de respeto con Lionel Messi y que el argentino "siempre lo trató bien". Además, recordó con cariño momentos compartidos durante las galas y ceremonias en las que coincidieron durante años.

La competencia entre ambos futbolistas elevó el nivel del futbol mundial durante más de una década. Mientras Messi brillaba con el FC Barcelona, Cristiano Ronaldo hacía lo propio con el Real Madrid, protagonizando algunos de los Clásicos más recordados de la historia.

Lejos de una enemistad personal, tanto Messi como Cristiano han insistido en varias ocasiones que su relación siempre estuvo basada en el respeto profesional. El argentino también afirmó recientemente que compartieron una "rivalidad hermosa" y que nunca existieron problemas fuera de la cancha.

Messi y Ronaldo se enfrentaron deportivamente en varias oportunidades

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