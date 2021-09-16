Tuvimos que sufrir para matarlos: Santiago Solari

El conjunto del América es el primer equipo mexicano en clasificar a la Final de la Liga de Campeones de la Concacaf tras superar al Philadelphia Union en la semifinal de vuelta y espera rival del duelo entre Cruz Azul y los Rayados de Monterrey.

El cuadro azulcrema sufrió en la cancha del equipo de la MLS y un penalti atajado por Guillermo Ochoa hizo reaccionar al equipo azteca; sin embargo, el estratega Santiago Solari se mostró feliz por el resultado y el pase a la final.

"Estamos muy satisfechos y muy contentos de llegar a la final, sabíamos que iba a ser un partido muy duro y los jugadores han hecho un partido sensacional han aguantado cuando tenían que aguantar, han perdido la compostura y el mérito es de los futbolistas, cuando pudimos matarlos lo hicimos pero tuvimos que sufrir para eso y el equipo supo hacerlo supo pelear y supo jugar y por eso se merecen estos jugadores que están en la final se lo han ganado", comentó Santiago Solari en conferencia de prensa.

Nicolás Benedetti, recuperado al 100 por ciento

Tras las atajadas puntuales de Guillermo Ochoa, el marcador lo abrió el colombiano, Nicolás Benedetti, quien ha destacado en el último duelo del América en la Liga BBVA MX ante el Mazatlán y ahora en la semifinal de Concacaf.

"Gracias a mis compañeros que nunca me dejaron caer y siempre di algo más en mi trabajo, ahorita me siento bien físicamente, voy mejorando haciendo las cosas al 100% y bueno de aquí comienza la pauta para seguir mejorando para mí y para poder ayudar al equipo", expresó el futbolista colombiano después del partido.

Sobre su regreso y el buen nivel que ha mostrado Benedetti, el estratega argentino destaca y reconoce el trabajo que ha hecho su jugador luego de superar lesiones que lo habían alejado de las canchas.

"Cuando un jugador se lesiona, y está mucho tiempo fuera es dura la recuperación son muy duras en el deporte porque el deporte de alto rendimiento no solamente te pide que te recuperes de tu lesión sino que tienes que recuperar la forma física y por último la forma futbolística para estar afilado para estar jugando en este nivel qué es el máximo y Nicolás ha sufrido y tuvo momentos muy duros, ha pasado por momentos difíciles y ahora este momento en el que él tiene que mantener esta forma porque lo que ha conseguido es complicado y la ha llevado muchísimo trabajo", puntualizó Santiago Solari