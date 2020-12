Tigres vs Olimpia: alineaciones confirmadas para el partido

A unos minutos de iniciar el encuentro entre los Tigres de Monterrey y el Olimpia de Honduras, duelo por las semifinales de la Concacaf Champions League, las alineaciones para el encuentro están listas.

El equipo dirigido por Ricardo Ferretti se posiciona como amplio favorito para avanzar a la Gran Final, que sería en contra del ganador del choque entre Los Ángeles Football Club y el América de Miguel ‘Piojo’ Herrera.

En este torneo continental, nunca ha perdido un equipo mexicano en esta instancia de la justa ante un equipo hondureño. Por eso, pero principalmente por la estratosférica diferencia del costo de los planteles, los regiomontanos tendrían que firmar este sábado su pase al duelo por el título.

Sin embargo, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, entrenador de los Tigres, no ve tan dispareja la situación y no pretende confiarse y poner en riesgo su contraseña para la Final.

“Nosotros nos encontramos bien después del partido pasado y en estos días estamos preparándonos para enfrentar con humildad y mucha seriedad a Olimpia, que ya nos dan con esto o el otro es normal, exageran demasiado”, dijo el técnico felino previo al compromiso.

“Mis jugadores tienen la mentalidad de no menospreciar a nadie, jugar con seriedad, no tener sorpresas, no creer que somos superiores en el papel, en el nombre, porque esto es futbol y hasta hace poco vimos muchas cosas que han pasado cuando uno se cree (que ya está en la siguiente ronda), entonces la mentalidad del equipo es humildad y hacer mejor el trabajo que hicimos el partido pasado”, finalizó el estratega brasileño.

Alineaciones para el partido entre Tigres y Olimpia

TIGRES

1 Nahuel Guzmán (P)



3 Carlos Salcedo

4 Hugo Ayala

28 Luis ‘Chaka’ Rodríguez

29 Jesus Dueñas

5 Rafael de Souza

19 Guido Pizarro (C)



20 Javier Aquino

23 Luis Quiñones

17 Leonardo Fernández

10 André-Pierre Gignac

CD OLIMPIA

1 Edrick Menjívar (P)

2 Maylor Nuñez

3 Elvin Casildo

16 Johnny Leverón

25 Javier Portillo

15 Edwin Rodríguez

20 Deybi Flores

32 Carlos Pineda

31 Marvin Bernárdez

27 Jerry Bengtson

19 Yustin Arboleda