Condenan a Luis Rubiales; anuncia que apelará sentencia por agresión sexual

Sigue la polémica en España y con impacto global, por el caso del ex directivo del futbol español Luis Rubiales y la futbolista Jennifer Hermoso quien lo señala de agresión sexual, por la que este jueves fue encontrado culpable y con una condena por cumplir.

Este día se conoció la sentencia del Juzgado Central Penal, tras ser condenado por el juez de lo Penal de la Audiencia Nacional, José Manuel Fernández Prieto, que consiste en 18 meses de multa con una cuota de 20 euros diarios (unos 10.800 euros en total) por el delito de agresión sexual debido a aquel beso en la boca a la jugadora Jennifer Hermoso cuando ganaron el Mundial en Sidney, el 20 de agosto de 2023.

Chema Moya/EFE MADRID, 20/02/2025.- Fotografía de archivo (03/02/2025), del expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, que ha sido condenado por la Audiencia Nacional a 18 meses una multa con una cuota diaria de 20 euros (unos 10.800 euros) por un delito de agresión sexual por el beso en la boca a la jugadora Jennifer Hermoso al ganar el Mundial de Fútbol en Sídney, el 20 de agosto EFE/Chema Moya

Opiniones encontradas, por la condena a Luis Rubiales

Además de la condena que deberá de saldar Rubiales, fueron absueltos del delito de coacción el exentrenador de la Selección femenina Jorge Vilda y los exdirectivos Albert Luque y Rubén Rivera, quienes eran señalados como posibles personajes que intervinieron, solaparon o quisieron frenar la reacción de Hermoso.

El fallo del juez José Manuel Fernández-Prieto de la Audiencia Nacional, prohíbe también a Rubiales acercarse a Hermoso en un radio de 200 metros y comunicarse con ella durante un año.

Todo esto, ha sido señalado por la opinión pública como una condena blanda y que pese a darle la razón a la jugadora, no les parece lo correcto.

REUTERS

En tanto, Rubiales no quiere aceptar el cargo y afirmó a EFE que irá a saldar cuenta y a apelar

Luis Rubiales, ex presidente de la RFEF, afirmó a EFE este jueves que “seguirá peleando " y recurrirá a una apelación.

El magistrado ha declarado probados los hechos por los que acusaba la Fiscalía, en los que no ha visto, sin embargo, el delito de coacciones por el que también se acusaba a Rubiales y a tres ex altos cargos federativos, incluido Jorge Vilda, ex seleccionador femenino, que han sido absueltos.