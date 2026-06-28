Ni Conmebol ni UEFA: la confederación que metió a casi todos sus equipos en 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ concluyó y a partir de este domingo se van a estar desarrollando los partidos correspondientes a los 16avos de final. Lo cierto, es que una confederación tuvo la oportunidad de meter a una cantidad representativa de selecciones en la denominada ronda de 32.

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De acuerdo a información suministrada en la cuenta oficial de X, Mister Chip, un experto en estadísticas, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) mantuvo la distancia. De 10 combinados nacionales participantes logró sumar para la primera fase de las instancias definitivas a un total de 9 equipos que corresponden a un 90%.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - DR Congo v Uzbekistan - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - June 27, 2026 DR Congo’s Samuel Moutoussamy celebrates with their national flag after the match as they qualify for the knockout stages of the World Cup REUTERS/Bernadett Szabo TPX IMAGES OF THE DAY|Bernadett Szabo/REUTERS

En el segundo lugar aparece la Conmebol con cinco equipos, UEFA, por su lado, tendrá a 13 de sus selecciones, Concacaf, entre tanto, continúa con tres escuadras, la Confederación Asiática sumó a dos representantes y la Confederación de fútbol de Oceanía no logró sumar ningún participante en esta ronda.

¿Cuáles son las selecciones africanas que jugarán en los 16avos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La actual edición del certamen internacional contará con la presencia de Sudáfrica, Marruecos, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Senegal, Egipto, Argelia, Ghana y por supuesto la revelación del campeonato, Cabo Verde.

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Con esta iniciativa, los directivos del canal ratifican su fiel compromiso con la afición, que disfrutará del próximo juego de la Selección Mexicana ante su par de Ecuador y de otros enfrentamientos representativos de este torneo que se disputa en suelo local, Canadá y Estados Unidos.