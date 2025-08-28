Conferencia Nacional vs Americana NFL: ¿Cuál de las dos tiene más triunfos en la historia del Super Bowl?

Estamos a exactamente una semana para el inicio de la temporada 2026 de la NFL , misma que promete ser una de las más entretenidas, reñidas y parejas que el futbol americano ha tenido en los últimos años. Ahora bien, ¿cuál de las dos Conferencias, entre la Nacional y la Americana, tiene más triunfos en la historia del Super Bowl?

¿Cuándo inicia la temporada 2026 de la NFL?

La temporada 2026 de la NFL iniciará en siete días; es decir, el jueves 4 de septiembre. Aquí, las Águilas de Philadelphia, vigentes campeones, se medirán a los Vaqueros de Dallas, en un compromiso que está programado para iniciar en punto de las 18:20 horas, tiempo centro de México.

¿Cuándo será el Super Bowl LX de la NFL?

El calendario oficial de la NFL establece que el Super Bowl LX se llevará a cabo el próximo domingo 8 de febrero del 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Aquí, la mejor escuadra de la Conferencia Nacional se medirá con el equipo representativo de la Conferencia Americana.

¿Quiénes parten como favoritos para llegar al Super Bowl LX 2026?

En el apartado Nacional se debe considerar tanto a las Águilas por ser los vigentes campeones como a los Leones de Detroit, quienes podrían dar la sorpresa. En la Conferencia Americana, por su parte, destacan equipos como Kansas City, Buffalo y Baltimore, respectivamente.

¿Qué Conferencia tiene más triunfos en la historia del Super Bowl?

Estadísticamente hablando, es la Conferencia Nacional quien sale avante con un total de 30 títulos de Super Bowl por encima de los 29 que la Conferencia Americana tiene; sin embargo, esto se ha nivelado en los últimos diez años, mismos en los que la Americana registra seis campeonatos por cuatro de la Nacional.

Esto se debe a la hegemonía que algunas escuadras de la Conferencia Americana han tenido en estos años, destacando lo hecho, principalmente, por los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Jefes de Kansas City con Tom Brady y Patrick Mahomes como líderes, respectivamente hablando. ¿Qué ocurrirá en esta temporada 2026 de la NFL?