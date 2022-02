Conferencia Nacional: calificamos la temporada de los 16 equipos

Por segunda temporada consecutiva la Conferencia Nacional (NFC) se adjudicó el Super Bowl LVI con el triunfo de los Rams sobre los Bengals, con todo y que los grandes talentos y más vertiginosos jugadores, por lo menos en el papel, se encontraban del otro lado. Aquí calificamos uno por uno el desempeño de los 16 equipos de este sector.

Nota: Las calificaciones están basadas en dos factores, el resultado, y lo que se esperaba de los equipos.

ESTE

Dallas Cowboys | Récord: 12-5 | Calificación: 7

Los Cowboys empezaron de manera sólida la temporada, con un Dak Prescott que se perfilaba para ser el regreso del año. Pero conforme avanzaron las semanas el equipo se fue desinflando(sí, como lo balones de Brady) a la ofensiva.

Dallas cayó en las primeras de cambio de los playoffs ante San Francisco, decepcionando una vez más a una afición que soñaba por lo menos con llegar a la Final de Conferencia.

<bsp-cabecera>New York Giants | Récord: 4-13 | Calificación: 2</bsp-cabecera>

Los Giants no parecen tener rumbo. Ni siquiera han descifrado si Daniel Jones es su mariscal de campo del futuro, una tarea primordial para dar el siguiente paso de la restructuación. Su lado más confiable es la defensa, y parece que lo seguirá siendo.

Philadelphia Eagles | Récord: 9-8 | Calificación: 7

En playoffs fueron arrollados por los Tampa Bay Buccaneers . Pero, ojo... ¡LLEGARON A PLAYOFFS!. Los Philadelphia Eagles en realidad no tenían demasiadas armas para avanzar más allá de la Ronda de Comodín, pero es un equipo que puede crecer.

Jalen Hurts aún tiene un techo alto por alcanzar, lo mismo que el receptor Devonta Smith, a quien le espera una buena próxima temporada.

Washington Commanders | Récord: 7-10 | Calificación: 5

Esperaba mucho más de Washington, sobre todo de la defensiva que comenzó la temporada muy por debajo de su nivel, después de haber sido la gran revelación del año anterior. El equipo tardó mucho en despertar, quedándose fuera de los playoffs, y con cartas más sólidas que Philadelphia, que sí consiguió colarse a la postemporada.

Matthew Emmons/USA TODAY Sports Nov 14, 2021; Arlington, Texas, USA; Dallas Cowboys quarterback Dak Prescott (4) celebrates his third quarter rushing touchdown with running back Ezekiel Elliott (21) against the Atlanta Falcons at AT&T Stadium. Mandatory Credit: Matthew Emmons-USA TODAY Sports

NORTE

Green Bay Packers | Récord: 13-4 | Calificación: 8

Los Packers fueron el equipo más dominante de la temporada regular, y tenían la capacidad para acceder al Super Bowl . Aaron Rodgers fue el MVP de la campaña por segundo año consecutivo y su defensa mejoró sustancialmente en comparación con el torneo anterior.

En playoffs fueron nuevamente derrotados por San Francisco, a quien nunca han podido vencer en instancias de eliminatoria, lo que dicta probablemente el fin de la era Rodgers en Green Bay. Este equipo tenía que haber ganado el Super Bowl.

Minnesota Vikings | Récord: 8-9 | Calificación: 5

Talento y más talento. Sin embargo, el equipo sigue sin caminar y esto le costó el trabajo al entrenador en jefe Mike Zimmer. De ser un equipo con talla de Super Bowl hace apenas un par de años, ahora solo aspira a competir por entrar la próxima temporada a los playoffs, de la mano de una nueva batuta, Kevin O’Connell, ahora excoordinador ofensivo de los Rams y campeón de la NFL.

Chicago Bears | Récrod: 6-11 | Calificación: 5

Aunque seis victorias no es una cifra tan mala para lo que muchos expertos pronosticaban en los Bears, el equipo no progresó absolutamente nada con respecto a la temporada pasada e incluso se quedó más corto, pues no llegó a playoffs.

Matt Nagy fue despedido como head coach al final de la campaña regular, pero no todo es malo. Justin Fields parece tener suficiente como para convertirse en un quaretrback franquicia, y el cuerpo de entrenadores que ha llegado tiene la capacidad para poner orden en una defensiva con grandes nombres, pero enredada en un laberinto.

Detroit Lions | Récord: 3-13 | Calificación: 4

Los Lions ganaron solo tres partidos, pero fueron un equipo combativo (y divertido) en cada una de las 17 fechas en las que jugaron.

Algunos duelos los perdieron por errores infantiles, e incluso por mala suerte. Pero me gustó la actitud del equipo y de su entrenador. Ganarán más juegos la próxima temporada, aunque con Jared Goff difícilmente llegarán muy lejos.

Reuters reen Bay Packers, el receptor abierto Davante Adams (17) celebra con el mariscal de campo Aaron Rodgers (12) después de anotar un touchdown en el segundo cuarto contra los Baltimore Ravens en el M&T Bank Stadium.

SUR

Tampa Bay Buccaneers | Récord: 13-4 | Calificación: 9

Continuó el dominio de Tampa Bay y el gran nivel de Tom Brady , a sus 44 años. Las estadísticas del veterano fueron aplastantes en la temporada regular, hasta que cayeron en la Ronda Divisional, por tres puntos, y ante el equipo que a la postre sería el campeón del Super Bowl.

Sorpresivamente Tom Brady anunció su retiro antes del partido de campeonato de la NFL. Pocos lo esperaban, sobre todo después de que mostrara un nivel tan exquisito en la campaña regular. Se retira el más grande de todos los tiempos, y a los ‘Bucs’ les espera un futuro incierto ante el término del contrato de varios de sus jugadores más importantes, y el adiós de su líder en el campo.

New Orleans Saints | Récord: 9-8 | Calificación: 6

La salida de Drew Brees dejó un vació en Nueva Orleans que no se pudo cubrir. La ofensiva lució desarticulada y ahora están metidos en mayores problemas, pues el enternador Sean Payton se ha hecho a un lado.

Los Saints fueron un equipo competitivo, sin llegar a ser temible. Su nivel de juego fue volátil, consecuencia de la inestabilidad en su posición de quarterback.

Carolina Panthers | Récord: 5-12 | Calificación: 4

Otro de los muchos equipos que tuvieron problemas en la posición más importante, la de quarterback. Comenzó Sam Darnold y luego llegó Cam Newton, quien fue intermitente y nunca se pudo hacer con la titularidad. Para variar se volvió a lesionar el mejor hombre del equipo, Christian McCaffrey, quien ya comienza a preocupar, pues no hay temporada que no termine en el ‘sideline’ por problemas físicos.

Atlanta Falcons | Récord: 7-10 | Calificación: 7

Honestamente no pensé que los Falcons fueran a sumar siete triunfos esta temporada. El equipo parecía más roto. Hay que aplaudir el esfuerzo de los jugadores. Me gustó lo que vi de Kyle Pitts, el ala cerrada promesa que podría tener un gran 2022.

Pero el equipo necesita recontruirse con decisiones más contundentes, como la de hacer a un lado a Matt Ryan. Un decisión complicada.



Dale Zanine/USA TODAY Sports Dec 5, 2021; Atlanta, Georgia, USA; Tampa Bay Buccaneers quarterback Tom Brady (12) reacts on the field prior to the game against the Atlanta Falcons at Mercedes-Benz Stadium. Mandatory Credit: Dale Zanine-USA TODAY Sports

OESTE

Los Angeles Rams | Récord: 12-5, Campeones del Super Bowl | Calificación: 10

Para mi gusto fue ligeramente mejor temporada la de los Bengals. Pero el Super Bowl lo ganaron los Rams, por lo que sería descabellado poner otra calificación que no fuera un 10.

El equipo angelino aprovechó al máximo su más legítima oportunidad de ser campeón fichando a jugadores imponentes en todas sus líneas y reforzando a su ya sólido equipo incluso cuando ya había empezado la temporada.

San Francisco 49ers | Récord: 10-7 | Calificación: 9

San Francisco llegó muy lejos gracias a que tiene a un entrenador que se llama Kyle Shanahan. El equipo nuevamente estuvo mermado por lesiones a lo largo de la temporada y su Jimmy Garoppolo fue el mismo quarterback de nivel medio, con el que difícilmente se puede llegar lejos.

Pero la estrategia y el juego terrestre los envió hasta la Final de Conferencia.

Arizona Cardinals | Récord 11-6 | Calificación: 6

La historia de la temporada anterior se repitió. Los Cardinals comenzaron la campaña de forma arrolladora y fueron perdiendo autoridad con el paso de las semanas. Kyler Murray tiene demasiado talento, más que la mayoría de jugadores, pero le falta demostrarlo en los momentos más importantes.

Seattle Seahawks | Récord: 7-10 | Calificación: 3

Seattle sigue dependiendo absolutamente de lo que haga o deje de hacer el pasador Russell Wilson. Cuando este se lesionó, el equipo cayó en un limbo. De igual forma difícilmente tenían la materia prima para hacer algo importante, pero su ‘Wilson-dependencia’ le está saliendo cara a los Halcones Marinos.