Confirmada la primera baja de Pumas para el Clausura 2023

La restructuración en Pumas que comenzó con el cuerpo técnico y la salida de Andrés Lillini, continúa ahora con los jugadores.

Este miércoles por la noche, el mediocampista Leonel López confirmó su salida del conjunto del Pedregal después de no haber renovado su contrato.

“Es momento de cerrar este ciclo que para mí fue el mejor de toda mi carrera. Este club siempre va a significar muchísimo, afición cuerpo técnico, y todos los que siempre estuvieron conmigo, siempre los llevaré en el corazón. Me duele muchísimo no llevarme un campeonato porque son una afición increíble, solo me queda decirles gracias por todo, y Goyaaaa”, externó a través de su cuenta de Instagram.

Te puede interesar: El entrenador que podría llegar al Necaxa para el Clausura 2023

Desde hace algunos días diversos medios de comuniación han ligado al jugador de 28 con el equipo de los Xolos de Tijuana, algo que aún no se ha hecho oficial.

Los números de Leo López

Leo López esraba consolidado como una pieza inamovible en el once titular de los Pumas. en su último torneo jugó 850 minutos en 14 partidos, once de ellos como titular.

Te puede interesar: Se le apareció el Diablo al América en el Nemesio Diez

Con el equipo felino jugó un total de 72 partidos desde el torneo de Clausura 2020, cuando llegó procedente del América.