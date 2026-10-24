CONFIRMADAS: Las alineaciones de Rayados de Monterrey y Chivas del Guadalajara, partido de la jornada 14 de la Liga MX
Matías Almeyda se reencuentra con el ‘Rebaño Sagrado’, pero ahora, del otro lado de la vereda, tanto él como Gabriel Milito mandan lo mejor de su repertorio.
Partido muy especial desde Nuevo León, los Rayados de Monterrey abren las puertas del Gigante de Acero para recibir a las Chivas del Guadalajara en un partido con sabor a liguilla. Matías Almeyda se reencontrará con uno de los equipos que tiene en el corazón, sin embargo, ahora se debe a la Pandilla. Por otro lado, Gabriel Milito y sus pupilos ya se quitaron presión tras vencer al Necaxa a media semana y ahora, querrán hilar triunfos.
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Para este cotejo, ambos directores técnicos argentinos van con lo mejor de su repertorio en busca de un triunfo vital en sus respectivas aspiraciones.
Alineación de Rayados
- Portero: Esteban Andrada
- Defensas: Ricardo Chávez, Gerardo Arteaga y Víctor Guzmán
- Mediocampistas: Fidel Ambriz, César Garza, Lucas Ocampos, Jesús Corona y Orbelín Pineda
- Delanteros: Hugo Cuypers y Diego Rossi
Alineación de Chivas
- Portero: Raúl Rangel
- Defensas: Diego Campillo, Bryan González, Luis Rey y Daniel Aguirre
- Mediocampistas: Omar Govea, Fernando González, Santiago Sandoval y Richard Ledezma
- Delanteros: Ricardi Marín y Roberto Alvarado