Pumas no le llegó al precio y otro equipo de la Liga MX estaría dispuesto a comprar a Chicho Arango

Los Pumas habían apostado por el fichaje de Cristian 'Chicho' Arango como su refuerzo estelar de cara al Clausura 2026; sin embargo, la directiva del San Jose Earthquakes de la Major League Soccer (MLS) rechazó la oferta que propusieron los Universitarios y ahora han decidido escuchar propuestas de otros clubes de la Liga BBVA MX.

Xolos de Tijuana podrían arrebatarle a Pumas el fichaje de Chicho Arango

Los Pumas habrían puesto sobre la mesa tres millones de dólares para hacerse de los servicios de Chicho Arango, dinero que no complace al San Jose Earthquakes para desprenderse de uno de sus delanteros más prolíferos de la temporada 2025.

Por lo que ahora han sido los Xolos de Tijuana quienes han mostrado su interés por comprar al jugador colombiano que convirtió 13 goles durante la campaña que está por concluir de la MLS.

Arango está tasado en 7.5 millones de dólares, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt; sin embargo, el club estadounidense estaría dispuesto a dejar marchar a su delantero por 3.5 millones de billetes verdes, cifra que no quisieron pagar los Universitarios.

El colombiano tiene contrato con San Jose Earthquakes hasta diciembre del 2026.

Chicho Arango ya cuenta con experiencia en la Liga BBVA MX

Cristian 'Chicho' Arango ya cuenta con experiencia en la Liga BBVA MX tras disputar el Clausura 2023 con el Pachuca, en donde disputó 13 partidos entre temporada regular y Liguilla y convirtió cinco goles, además de dos asistencia. Posteriormente dio el salto a la MLS en donde jugó primero con Real Salt Lake y más tarde en San Jose.

En su paso por la Liga de los Estados Unidos, Arango convirtió 66 goles en los 122 partidos que ha disputado en sus tres temporadas.

