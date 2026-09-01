CONFIRMADO: Atlético de Madrid por fin busca transferir al crack de Argentina

El Atlético de Madrid trabaja a contrarreloj para concretar la transferencia de un crack de Argentina. En medio de todos los rumores sobre Julián Álvarez, el conjunto dirigido por Diego Simeone avanzó en las negociaciones por una estrella albiceleste.

Todos los caminos apuntan a que Nicolás Tagliafico puede llegar al Atlético Madrid durante el último día del mercado. Aunque todavía necesita llegar a un acuerdo con el Olympique de Lyon, el lateral izquierdo de 34 años es prioridad para el “Cholo”.

El nuevo fichaje argentino del Atlético de Madrid

Según información de Gastón Edul, el Atlético de Madrid avanzó con fuerza para hacerse con los servicios de Tagliafico. El club español considera al argentino una alternativa para reforzar el costado izquierdo y trabaja para concretar su llegada.

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Entre las posibles salidas aparece la del mexicano Obed Vargas, cuyo movimiento podría ayudar a generar margen para incorporar al defensor argentino.

La millonaria suma de dinero que pide Atlético de Madrid por Julián Álvarez|Crédito: @Atleti / X

Tagliafico también despertó interés de la Juventus. El conjunto italiano recibió una respuesta favorable del jugador, pero el Atlético tomó ventaja en las últimas horas y busca aprovechar esa situación para completar el fichaje.

La situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

Mientras el Atlético intenta incorporar a Tagliafico, la situación de Julián Álvarez atraviesa un escenario diferente. El delantero argentino había manifestado su intención de abandonar el club después del Mundial de 2026 y tenía al Barcelona como destino preferido.

|Crédito: Getty Images

El conjunto catalán llegó a presentar propuestas que alcanzaban los 100 millones de euros, pero la directiva rojiblanca se negó a negociar su salida con un rival directo de LaLiga. Posteriormente apareció el interés del Arsenal, aunque esa alternativa tampoco prosperó.

La tensión aumentó después del partido contra Villarreal del 23 de agosto. Álvarez comenzó como suplente y recibió algunos abucheos. Posteriormente, el argentino se ausentó de tres entrenamientos por una indisposición física y quedó fuera de la convocatoria para el partido contra Sevilla.

Con su contrato vigente hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, la salida no se concretó. La “Araña” finalmente volvió a trabajar con el grupo de Simeone y ahora busca dejar atrás la situación mientras se prepara para los próximos compromisos del Atlético.

