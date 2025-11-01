¿Adiós C.U.? Aseguran que Cruz Azul CAMBIARÁ de estadio para lo que resta del Apertura 2025

El Cruz Azul ha tenido un torneo espectacular durante el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX jugando como local en el Estadio Olímpico Universitario, sin embargo, para la última jornada del certamen cambiará de recinto para disputar su encuentro ante los Pumas de Universidad.

De esta forma, la Máquina Celeste tendrá nuevo estadio en lo que resta del torneo en su fase regular, siendo el Cuauhtémoc de Puebla su casa provisional durante la Jornada 17.

Durante la transmisión del Puebla vs Cruz Azul, el periodista de TV Azteca Deportes, David Medrano Félix, confirmó la información, asegurando que tal y como sucedió en el Clausura 2025, la Máquina Celeste enfrentará a Pumas en la heroica Puebla.

"Por cierto, Marti (Christian Martinoli), la próxima semana el último partido de fase regular de Cruz Azul es ante Pumas y tendría que jugarse en C.U., aquí lo van a jugar en Puebla porque Pumas le puso como cláusula que no se puede jugar en C.U., entonces se jugará en el Estadio Cuauhtémoc así que Cruz Azul hará de local en Puebla, es la cláusula del miedo se dice en Europa", dijo David Medrano Félix en la transmisión del Viernes Botanero.

Golazo de Mateusz Bogusz tras pase mágico de Charly Rodríguez | Puebla vs Cruz Azul Jornada 16 Liga MX 2025

¿Cuándo se jugará el Cruz Azul vs Pumas del Apertura 2025 en el Apertura 2025?

El partido de la Jornada 16 del torneo Apertura 2025 entre Cruz Azul y los Pumas de la UNAM está programado para jugarse el próximo sábado 8 de noviembre en punto de las 9:05 pm tiempo del centro de México, siendo el Estadio Cuauhtémoc la sede de este encuentro que hace algunos meses también se llevó a cabo en ese inmueble con un resultado favorable para la Máquina con un sólido triunfo de 3-2.