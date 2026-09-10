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CONFIRMADO: Exjugador del América llega como nuevo refuerzo de Cruz Azul para el Apertura 2026

La Máquina, a horas del cierre del mercado de fichajes del futbol mexicano, sorprendió con un refuerzo con pasado americanista para ajustar una posición en el sistema del equipo dirigido por Joel Huiqui

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|X: Cruz Azul

Escrito por: Sebastian Cortés

De acuerdo con información exclusiva de Mauricio Gutiérrez para Azteca Deportes, en las últimas horas del mercado de fichajes de la Liga BBVA MX, Cruz Azul concretó la llegada de Ralph Orquín, defensor formado en el Club América, como nuevo refuerzo para lo que resta del torneo Apertura 2026.

El lateral se incorpora a la institución en calidad de agente libre, luego de concluir su relación contractual con la escuadra azulcrema al no alcanzar un acuerdo de renovación.

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Nacido en Texas, el zaguero de 23 años realizó su proceso formativo en las fuerzas básicas de Coapa, donde acumuló participación en la categoría Sub-20 (registrando 38 partidos, dos goles y tres asistencias) y Sub-21, además de haber sumado 264 minutos en tres apariciones con el primer equipo.

Su mayor etapa de continuidad en el máximo circuito se dio a préstamo con FC Juárez, club con el que disputó 47 partidos oficiales, aportó seis asistencias y totalizó 3,867 minutos en la cancha.

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Con perfil zurdo natural, Orquín se desempeña con proyección al frente por el carril izquierdo, envíos al área desde tres cuartos de campo y labores de retroceso defensivo. La directiva y el cuerpo técnico encabezado por Joel Huiqui suman al futbolista para generar competencia interna directa en la banda izquierda y dar profundidad a la plantilla cementera.

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