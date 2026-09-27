CONFIRMADO: Huracán Polo afectará a este estadio del futbol mexicano
El Estadio Guaycura del Club Atlético La Paz correrá riesgo cuando el fenómeno natural toque tierra por primera vez en la península de Baja California Sur.
El Huracán Polo tocará suelo mexicano el día lunes 28 de octubre y por ello, las autoridades han empezado a tomar cartas en el asunto en busca de reducir los riesgos. A pesar de que el fenómeno natural no llegará como categoría 5 como lo era hace unos días, sí lo hará por lo menos categoría dos a la península de Baja California Sur, hogar del Club Atlético La Paz y su Estadio Guaycura.
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De acuerdo a información del Servicio Metereólogico Nacional (SMN), entre el 26 y el 29 de septiembre se registrarán acumulados de lluvia de 150 a 250 milímetros en zonas de Baja California Sur y Sonora. Para el lunes 28 de septiembre se esperan lluvias intensas de 75 a 150 mm a torrenciales de 150 a 250 mm en el centro de Baja California Sur que podrían afectar a la casa del equipo de la Liga de Expansión.
Finalmente, la misma fuente señala que a las precipitaciones se sumarán vientos sostenidos de entre 150 y 170 km/h, con rachas de 190 a 200 km/h, además de oleaje de 8 a 10 metros de altura y una marea de tormenta de entre 1 y 1.5 metros. Cabe destacar que, el Club Atlético La Paz volverá a la acción el viernes 2 de octubre en punto de las 9:00 pm cuando reciba en el Guaycura a los Venados de Mérida en partido correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura 2026. Esperando las mejores noticias, dicho cotejo se llevaría a cabo sin ningún contratiempo.