CONFIRMADO: Huracán Polo afectará a este estadio del futbol mexicano

El Huracán Polo tocará suelo mexicano el día lunes 28 de octubre y por ello, las autoridades han empezado a tomar cartas en el asunto en busca de reducir los riesgos. A pesar de que el fenómeno natural no llegará como categoría 5 como lo era hace unos días, sí lo hará por lo menos categoría dos a la península de Baja California Sur, hogar del Club Atlético La Paz y su Estadio Guaycura.

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De acuerdo a información del Servicio Metereólogico Nacional (SMN), entre el 26 y el 29 de septiembre se registrarán acumulados de lluvia de 150 a 250 milímetros en zonas de Baja California Sur y Sonora. Para el lunes 28 de septiembre se esperan lluvias intensas de 75 a 150 mm a torrenciales de 150 a 250 mm en el centro de Baja California Sur que podrían afectar a la casa del equipo de la Liga de Expansión.

Finalmente, la misma fuente señala que a las precipitaciones se sumarán vientos sostenidos de entre 150 y 170 km/h, con rachas de 190 a 200 km/h, además de oleaje de 8 a 10 metros de altura y una marea de tormenta de entre 1 y 1.5 metros. Cabe destacar que, el Club Atlético La Paz volverá a la acción el viernes 2 de octubre en punto de las 9:00 pm cuando reciba en el Guaycura a los Venados de Mérida en partido correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura 2026. Esperando las mejores noticias, dicho cotejo se llevaría a cabo sin ningún contratiempo.

