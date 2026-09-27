Construyen gigante estadio con domo de ETFE y 65 mil lugares: la joya arquitectónica que supera la modernidad del estadio BBVA y el Akron

La NFL se prepara para recibir una nueva joya arquitectónica. El megaproyecto del nuevo estadio de los Cleveland Browns transformará por completo la experiencia de sus aficionados, dejando atrás su gélida sede a orillas del lago Erie.

Con una inversión multimillonaria, el New Huntington Bank Field albergará a 65 mil espectadores. Su principal atractivo será un espectacular domo de ETFE, un material plástico ultraligero y transparente que revolucionó la construcción deportiva.

Esta cubierta permitirá el paso de luz natural para el césped y regulará la temperatura, protegiendo a los fans de los crudos inviernos en Ohio.

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El mayor reto de esta obra es su ingeniería subterránea. Por las estrictas restricciones de altura del aeropuerto local, los arquitectos diseñaron el inmueble hacia abajo, excavando casi 25 metros de profundidad.

De esta manera, el 70% de las gradas estarán bajo tierra, dejando prácticamente solo el espectacular domo asomándose en la superficie.

Esta casa climatizada abrirá sus puertas en 2029. Al ser techado, el recinto estará activo los 365 días del año, convirtiéndose en un fuerte candidato para albergar el Super Bowl, eventos de la NCAA y megaconciertos internacionales.

Esta ambiciosa tendencia de apostar por infraestructura deportiva de primer nivel y diseños que desafían su entorno no es exclusiva de Estados Unidos. En México, ya se sentó un precedente espectacular con dos inmuebles históricos; el Estadio BBVA del Monterrey y el Estadio Akron de las Chivas.

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La arquitectura de clase mundial que une a la NFL y la Liga MX

Tanto el Gigante de Acero como la casa del Rebaño Sagrado comparten esta misma filosofía de diseño disruptivo que hoy vemos gestarse en Cleveland.

Mientras los Browns apuestan por la excavación subterránea para adaptarse a su geografía, el Estadio Akron logró una hazaña similar al mimetizarse ecológicamente con su icónico talud verde y su techo en forma de nube.

Por su parte, el Estadio BBVA deslumbra con una cubierta asimétrica monumental que simula y rinde homenaje a la silueta de las montañas regiomontanas.

Estas obras confirman que el futuro de los estadios de futbol y futbol americano exige recintos vanguardistas. Atrás quedaron las gradas de concreto; hoy se construyen verdaderas joyas de la ingeniería para brindar una experiencia inmersiva de élite.

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