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Fútbol

Confirmado: El PSG anuncia el futuro de Ángel Di María

Después de varios meses de incertidumbre, el Paris Saint Germain da a conocer el futuro del argentino Ángel Di María, quien finaliza su contrato este verano

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Escrito por: Azteca Deportes

El París Saint-Germain confirmó este viernes que el atacante argentino Ángel di María no seguirá en el club, tras siete temporadas en las que se ha convertido en el mejor pasador de la historia de la entidad.

En un comunicado, el PSG indicó que en ese periodo el ex jugador del Real Madrid ha levantado 18 títulos y logrado el récord de pases en una sola temporada, 18.

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Ha ganado cinco ligas, cinco Copas de Francia, cuatro Copas de la Liga y cuatro Supercopas de Francia.

El de Rosario acababa su contrato esta temporada y, aunque tenía una más en opción, el club ha optado por no hacerla efectiva.

Los números de Di María en el PSG

Di María ha disputado 294 partidos, marcado 91 goles y dado a sus compañeros 111 asistencias, más que ningún otro jugador que haya estado en el PSG. Un récord que logró el 19 de mayo de 2021 en la final de la Copa de Francia contra el Mónaco, cuando firmó su 104 asistencia.

Con ello superó a Safet Susic y entró en la leyenda del club de la capital, que agradece a Di María los servicios prestados.

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A sus 34 años, Di María podría disputar el sábado en el Parque de los Príncipes frente al Metz los últimos minutos como jugador del PSG y despedirse de la afición, algo que ya comenzó a hacer a través de las redes sociales.

"Di María ha marcado la historia del club. Estará en nuestra memoria de aficionados como un jugador irreprochable, que ha mostrado un compromiso sin descanso para defender nuestros colores", indicó el presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, que pidió a los aficionados que le rinda homenaje mañana.

La salida de Di María aparece como la primera decisión de la renovación de la plantilla del PSG, que sigue pendiente del futuro de Kylian Mbappé, que se debate entre renovar por el club en el que ha jugado los cinco últimos años o abrir una nueva etapa en el Real Madrid.

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