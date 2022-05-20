¿A dónde irá Mbappé?: Esto responde Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino, entrenador argentino del PSG, confesó este viernes que "desconoce" si Kylian Mbappé se queda o se marcha del club y se mostró dispuesto a continuar en la entidad, a pesar de que la prensa francesa asegura que no seguirá.

"Desconozco la decisión, así que no puedo comentar nada más, es un tema personal de Kylian con el club. Es cierto que hay muchas informaciones, rumores que vemos últimamente, pero no soy la persona adecuada para hablar", dijo en rueda de prensa previa ante el último partido de la temporada ante el Metz.

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Insistido sobre lo que podrá suceder con la estrella francesa, el técnico argentino deseó que "Kylian esté aquí, en el PSG, muchos años". "Pero en esto no es puedo mentir, no sé lo que va a pasar", añadió.

Mbappé participó este viernes en el último entrenamiento de la temporada con el PSG con su futuro en suspenso, pues su contrato acaba el 30 de junio y aún no ha comunicado si renovará o se marchará a otro club como el Real Madrid, que intentó su fichaje el verano pasado.

¿Seguirá el técnico Mauricio Pochettino en el PSG?

Pochettino también fue preguntado por su continuidad en el banquillo -en entredicho desde que fue eliminado por el Real Madrid en los octavos de final de la Champions- y respondió categóricamente que le queda un año de contrato. "No veo por qué no voy a estar aquí la próxima temporada".

"Espero que lo mejor esté por venir y que toda la ilusión del PSG es lograr la Champions League, creo que eso es algo que se ha vuelto una obsesión para este club", refirió. El técnico del PSG recordó que lo peor de la temporada fueron los últimos 25 minutos en el Bernabéu, cuando dilapidaron una ventaja de dos goles.

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De la situación del argentino Ángel di María, cuyo contrato también acaba el 30 de junio, Pochettino la comparó con la de Mbappé, aunque en este caso desveló que tiene "información" al respecto.

"Esto es lo mismo que con Kylian, no me compete a mí, pero no os voy a mentir, tengo información, he hablado con Leonardo (director deportivo)", añadió. La prensa local da por hecho que Di María, de 34 años, no seguirá después de siete años en el PSG, a pesar de su deseo de renovar.

Pochettino no escatimó en elogios a "el Fideo" y le calificó de "jugador excepcional y de los mejores de la historia del PSG".