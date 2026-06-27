CONFIRMADO: Las selecciones que podrían ser ELIMINADAS del Mundial 2026™
Este sábado 27 de junio se baja el telón de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una jornada donde los sectores J, K y L entran en acción
¡Llegó el día del juicio final en la Copa Mundial de la FIFA 2026™! Este sábado 27 de junio se baja el telón de la fase de grupos con una jornada donde los sectores J, K y L entran en acción. Mientras potencias como Argentina y Portugal ya duermen tranquilas con el boleto en la bolsa, el nuevo formato de 48 selecciones dictará una sentencia cruel: una carambola de resultados dejará hoy mismo a varias escuadras empacando las maletas.
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El drama no es solo para quienes juegan esta tarde; el destino de los que ya terminaron también pende de un hilo.
El purgatorio de los terceros: Irán, Escocia y Corea del Sur, en sala de espera
El reglamento de la FIFA, que rescata a los ocho mejores terceros lugares, tiene sufriendo a tres escuadras que ya no juegan, pero que hoy podrían quedar oficialmente eliminadas:
- Escocia 🏴: Con solo 3 puntos y una dolorosa diferencia de goles de -3, los británicos necesitan un auténtico milagro matemático en los tres grupos de hoy para no quedar fuera de los ocho mejores terceros.
- Corea del Sur 🇰🇷 e Irán 🇮🇷: Ambos terminaron con 3 unidades. Si selecciones como Croacia, Argelia o RD Congo suman en sus respectivos partidos de hoy, asiáticos y persas serán desplazados y eliminados sin tocar la pelota.
Los que se juegan la vida en la cancha hoy
El silbatazo inicial desatará batallas campales en tres frentes distintos donde el que parpadee, queda fuera:
Grupo J: Argelia vs. Austria (20:00 hrs)
Con Argentina midiéndose a la ya eliminada Jordania, el boleto directo se define en Kansas City. Ambos llegan con 3 puntos. Austria (DG 0) califica con el empate; Argelia (DG -2) está obligada a ganar para no caer al abismo de los terceros lugares, donde su mala diferencia de goles podría costarle la eliminación inmediata.
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Grupo K: RD Congo vs. Uzbekistán (17:30 hrs)
Mientras Colombia y Portugal disputan el liderato, el dramatismo puro estará en Atlanta. RD Congo (1 punto) necesita ganar sí o sí para llegar a 4 unidades y clasificar. Por su parte, Uzbekistán (0 puntos y DG -7) requiere golear con tintes épicos y esperar combinaciones para aspirar a un milagro como tercero. El empate elimina a ambos.
Grupo L: Croacia vs. Ghana (15:00 hrs)
La gran incógnita de la jornada. Croacia (3 puntos) arranca contra la dura Ghana (4 puntos). Una derrota croata, sumada a su diferencia de goles negativa, podría significar la eliminación prematura de la generación dorada de Modrić.