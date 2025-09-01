deportes
¡REGRESA Martín Anselmi! Confirman su nuevo equipo

Diferentes medios de comunicación y reporteros han dado a conocer en sus redes sociales, el nuevo equipo que dirigiría Martín Anselmi

Martín Anselmi, DT del Porto
Iván Vilchis
Internacional
En las últimas horas, diferentes medios y reporteros brasileños han dado a conocer que Martín Anselmi ya tendría nuevo equipo en la Serie A del Campeonato Brasileño.

El entrenador argentino ya tendría un acuerdo para llegar a dirigir al conjunto del Atlético Mineiro. Diferentes medios señalan que el equipo haría oficial su llegada en los próximos días y Martín llegaría para ocupar el lugar de Cuca.

“Martín Anselmi será el entrenador del Atlético MG! Las partes han llegado a un acuerdo. ¡Un joven entrenador con un gran talento táctico se unirá al Atlético Mineiro para lo que resta de temporada!”

Con la posible llegada de Anselmi, el equipo brasileño buscaría salir del fondo de la tabla pues se ubica en el lugar 14 de la tabla con 24 puntos registrando seis victorias, seis empates y ocho derrotas.

Así reaccionaron en Brasil con la posible llegada de Martín Anselmi con el Atlético Mineiro

Con la noticia de la llegada de Martín Anselmi al Atlético Mineiro, prensa y aficionados se han mostrado emocionados en las redes sociales. En la mayoría de comentarios lo destacan por ser joven, con perfil innovador, estilo ofensivo y por su paso con el Porto.

Los números de Martín Anselmi

Martín Anselmi llegaría al Atlético Mineiro con 161 encuentro dirigidos de los que ha logrado ganar 88, empatar 34 y perder 39. En los encuentros ha logrado marcar su equipo 267 goles y ha recibido 179 anotaciones.

