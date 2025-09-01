¡REGRESA Martín Anselmi! Confirman su nuevo equipo

En las últimas horas, diferentes medios y reporteros brasileños han dado a conocer que Martín Anselmi ya tendría nuevo equipo en la Serie A del Campeonato Brasileño.

El entrenador argentino ya tendría un acuerdo para llegar a dirigir al conjunto del Atlético Mineiro. Diferentes medios señalan que el equipo haría oficial su llegada en los próximos días y Martín llegaría para ocupar el lugar de Cuca.

Fim de jogo: Vitória 1x0 Atlético #VITxCAM — Atlético (@Atletico) August 31, 2025

“Martín Anselmi será el entrenador del Atlético MG! Las partes han llegado a un acuerdo. ¡Un joven entrenador con un gran talento táctico se unirá al Atlético Mineiro para lo que resta de temporada!”

🚨🚨🚨Martin Anselmi será treinador do Atlético MG ! As partes chegaram a um acordo. Argentino de 40 anos que estava no Porto substituirá Cuca. Um treinador jovem mas com muitas ideias táticas vem para a sequência do Galo na temporada! pic.twitter.com/y70VizBitE — André Hernan (@andrehernan) August 31, 2025

Con la posible llegada de Anselmi, el equipo brasileño buscaría salir del fondo de la tabla pues se ubica en el lugar 14 de la tabla con 24 puntos registrando seis victorias, seis empates y ocho derrotas.

Así reaccionaron en Brasil con la posible llegada de Martín Anselmi con el Atlético Mineiro

Con la noticia de la llegada de Martín Anselmi al Atlético Mineiro, prensa y aficionados se han mostrado emocionados en las redes sociales. En la mayoría de comentarios lo destacan por ser joven, con perfil innovador, estilo ofensivo y por su paso con el Porto.

Seja bem vindo Martin Anselmi 🙏🏽 pic.twitter.com/CTrk0r2cDj — Olé do Galo (@OledoCam) August 31, 2025

Martin Anselmi, esse eu gosto muito! Finalmente um acerto, baita tecnico. 40 anos apenas e potencial de fazer um trabalho excelente no longo prazo 🐓🇦🇷 pic.twitter.com/EevCdhO0ld — Mineiro (@GaloCareca21) August 31, 2025

🇦🇷 Estilo do jovem Martin Anselmi, novo técnico do Atlético. Técnico vibrante, eclético na parte tática. Adota estilo posicional ⚔️155 Partidas

✅85 Vitórias (55%)

⛔32 Empates (21%)

❌38 Derrotas (24%) Títulos

🏆Sul-Americana

🏆Recopa

🏆Copa do Equador

🏆Supercopa do Equador pic.twitter.com/yI1Lp1p5on — Wadson Fernandes (@WadsonAraujo89) August 31, 2025

Los números de Martín Anselmi

Martín Anselmi llegaría al Atlético Mineiro con 161 encuentro dirigidos de los que ha logrado ganar 88, empatar 34 y perder 39. En los encuentros ha logrado marcar su equipo 267 goles y ha recibido 179 anotaciones.