¡ES OFICIAL! Confirman baja vital de Pachuca vs América

Este martes siete de mayo del 2024, la Federación Mexicana de Futbol, confirmó a través de un comunicado que el conjunto de Pachuca tendrá una baja bastante importante para el partido de ida de los Cuartos de Final ante el América.

Se trata de Oussama Idrissi, del cual, los tuzos intentaron apelar la decisión luego de que recibió una segunda tarjeta amarilla y fue expulsado en el último partido de Play In. La FMF detalló que tras las investigaciones, no es procedente la solicitud de Pachuca.

“En conformidad con el artículo 73 del Reglamento de Sanciones, se determinó que la solicitud NO ES PROCEDENTE

La Comisión Disciplinaria informa que en relación a la Solicitud de Investigación presentada por el Club Pachuca, y de conformidad con el artículo 73 del Reglamento de Sanciones, una vez llevadas a cabo las investigaciones vinculadas con la expulsión del jugador, Oussama Idrissi, correspondiente al partido del Play In del Torneo Clausura 2024 de la LIGA MX, y después de haber analizado las acciones, así como valorado las pruebas y demás documentos aportados, se determina que NO ES PROCEDENTE dicha solicitud, por lo que el jugador no podrá participar con su club en su siguiente encuentro oficial de la Liga MX”.

La Comisión Disciplinaria resuelve como no procedente la apelación por la expulsión del jugador Oussama Idrissi — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) May 7, 2024

Pachuca responde al comunicado

Luego del comunicado de la FMF, el conjunto de Pachuca, publicó un comunicado en el que aceptó la decisión y confesó que valora el trabajo del arbitraje y de la comisión disciplinaria.

“En relación a la sanción impuesta a nuestro jugador Oussama Idrissi con un partido de suspensión, el Club Tuzos del Pachuca acepta la decisión y como siempre, valora el trabajo del arbitraje y la Comisión Disciplinaria

En apego a nuestros principios como Institución, respetamos las resoluciones de los organismos del futbol mexicano. Atentamente: Club de Futbol Pachuca”.

