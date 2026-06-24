Se ilusiona Javier Aguirre: la defensa de México comparte este dato contundente con Alemania

México no solo aseguró el liderato del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ después de vencer 1-0 a Corea del Sur y sumar seis puntos. El equipo de Javier Aguirre también destaca por un dato defensivo que comparte con algunas de las selecciones más poderosas del torneo.

Luego de las dos primeras jornadas, la Selección Mexicana ha permitido apenas cuatro remates a puerta, una cifra que la coloca entre los conjuntos más sólidos del campeonato y al nivel de equipos históricos que también aspiran al título.

De las nueve selecciones con menos remates a puerta concedidos en sus dos primeros partidos de este Mundial, Panamá es la ÚNICA que ya está matemáticamente eliminada:



🇦🇷 Argentina: 1

🇪🇸 España: 2

🇫🇷 Francia: 2

🇨🇦 Canadá: 3

🇺🇸 USA: 3

🇲🇽 México: 4

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Escocia: 4

🇩🇪 Alemania: 4

🇵🇦… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 24, 2026

México aparece junto a Alemania en importante estadística

De acuerdo con datos difundidos en redes sociales especializadas en deporte, solo nueve selecciones han concedido cuatro o menos disparos al arco durante sus dos primeros partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La lista es encabezada por Argentina, que únicamente permitió un remate a portería, seguida por España y Francia con dos. Canadá y Estados Unidos aparecen con tres, mientras que México comparte registro con Escocia y Alemania, todos con cuatro disparos recibidos.

El único equipo de ese grupo que ya quedó eliminado es Panamá, lo que resalta aún más el desempeño defensivo mostrado por las selecciones que continúan en la pelea por el título.

La fortaleza defensiva que impulsa a México

La Selección Mexicana derrotó 2-0 a Sudáfrica en su debut y posteriormente superó 1-0 a Corea del Sur para asegurar su boleto a la siguiente ronda. En ambos encuentros, el conjunto nacional logró mantener su portería en cero.

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Ese rendimiento defensivo ha sido una de las principales fortalezas del equipo dirigido por Javier Aguirre, que ahora buscará cerrar la fase de grupos con paso perfecto cuando enfrente a Chequia en la tercera jornada.

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