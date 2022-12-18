La Conmebol celebra el regreso de la Copa del Mundo a América

La confederación sudamericana de futbol, Conmebol felicitó a la Selección de Argentina, la nueva campeona del mundo tras vencer a Francia en la final del certamen desde la capital de Catar, Doha, en el Estadio Lusail.

👏🇦🇷👏🇦🇷👏🇦🇷👏 ¡¡¡@Argentina campeón del mundo!!!



¡¡El grito de un continente: la copa vuelve a casa, vuelve a Sudamérica!! 🥳🏆✈️#CreeEnTuContinente pic.twitter.com/kc17JPRR82 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) December 18, 2022

"¡¡¡Argentina campeón del mundo!!! ¡¡El grito de un continente: la copa vuelve a casa, vuelve a Sudamérica!!", publicó en su cuenta de Twitter el organismo rector del fútbol sudamericano, que tiene su sede en la ciudad paraguaya de Luque.

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Tuvieron que pasar 20 años para que un equipo sudamericanos llevará al continente la tan deseada condecoración en el mundo del balompié, cuando Brasil se convirtió en el monarca, en la ya lejana justa mundialista de Corea-Japón 2002.

36 años para ver a Argentina campeona del mundo otra vez

La Albiceleste conquistó su tercera estrella de la mano de Lionel Messi al imponerse a Francia en un emocionante partido que se definió a favor de los sudamericanos por 4-2 en la tanda de penaltis, luego de igualar 3-3 al cabo de la prórroga.

El primer título de la celeste y blanca fue ante la Selección de Países Bajos como local de la Copa del Mundo de 1978, de la mano de Mario Alberto Kempes. La segunda condecoración fue obtenida en el Estadio Azteca con la icónica actuación del eterno ‘Diez’, Diego Armando Maradona, en México 86.

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36 años después, Argentina nuevamente volvió a levantar la Copa Mundial, con Lionel Messi como el nuevo estandarte del equipo, el delantero del PSG fue presentado como el mejor jugador de la fiesta más grande del futbol de Qatar 2022, además de que el Dibu Martínez y Enzo Fernández también recibieron premios individuales.

