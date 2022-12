La final de las finales sienta a Messi en la mesa de Maradona

Minuto 81. Gol de Mbappé. En una noche que se postraba para engrandecer la leyenda de Leo Messi, todo comenzaba a desmoronarse con dos latigazos impensados de una Francia en agonía.

La receta para resucitar a los galos carecía de ingredientes. Pero Mbappé es un comodín: es la mantequilla, la sal, y la proteína al mismo tiempo. Sólo con su alma fue capaz, con un hat-trick, de revivir un partido que por 79 minutos fue de un solo equipo. Así, el delantero del PSG advirtió que tendrá el mundo a sus pies quizás durante la próxima década. Pero no a partir de hoy.

Te puede interesar: Lionel Messi confirma que sigue con Argentina después de Qatar 2022

Messi sigue siendo Messi. El rosarino, tan criticado por una “falta de liderazgo” en las últimas Copas del Mundo, fue en Qatar más líder que nunca, en los momentos decisivos y ante el equipo que lo eliminó hace cuatro años en Rusia.

Su futbol ha cambiado. No es tan explosivo, pero sí más inteligente, y a sus 35 años sigue sin existir un poder humano que lo detenga, pues el rosarino roza lo cósmico y eso es lo que lo hace único. Porque único es quien a esa edad no se apaga, sino que se transforma para seguir siendo, de diferentes maneras, el más grande, el más impredecible.

Un duelo épico: el presente y el futuro del futbol

En tiempo extra el 10 argentino puso el 3-2. Pero de nuevo Mbappé respondió, como todo semidiós en proceso de llegar al Olimpo, y le presentó a Messi la batalla más desafiante en toda su carrera.

Tenía que ser así. Porque no es lo mismo subir al trono ante un contendiente que se reduce a un papel de “mirón”, como lo fue el equipo de Deschamps por tres cuartas partes del partido, a hacerlo ante la aguerrida Francia de los últimos 40 minutos, incluyendo el tiempo extra.

Y es que no por nada el futbol es el deporte más popular del mundo. Porque tiene esa capacidad única de llevar las emociones del cielo al infierno en cuestión de segundos, y así fue en esta final. La final de las finales. La que ha dejado la vara muy alta para las justas venideras y no sólo por lo que pasó sobre el césped del Lusail. También porque no sabemos cuándo volverá a haber un duelo de la talla del “Messi vs Mbappé” en esta instancia.

Te puede interesar: “Sabía que Dios me lo iba a regalar": Lionel Messi

De otra forma no hubiese sido tan emotivo. Esta noche Mbappé beatificó a Messi, como siempre lo ha merecido y sabiendo que al francés, a sus 23 años, le esperan otras noches como esta, pero para el sudamericano era hoy o nunca.

Hoy tenía que ser Messi el que acabara con la sequía del título más importante, de 36 años, para un país que come y respira futbol. Una Argentina que hace meses lloraba la muerte de su más grande ídolo, y que pensaba que con él se había muerto también el futbol. Pero no. Ahí estaba Leo, y ahí estará para siempre, porque hoy ya está sentado en la misma mesa que Diego Armando Maradona.