Conmovedor: juega en Segunda División y fue figura en el Estadio CDMX por el Mundial 2026

Colombia le ganó 3-1 a Uzbekistán en el debut del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y uno de los jugadores sudamericanos presentes en el Estadio CDMX tiene una historia conmovedora. Pues juega en la Segunda División pero, a base de trabajo y buen rendimiento, fue titular con los cafetaleros y también fue figura en Ciudad de México.

El futbol de élite no entiende de paciencia, sino de momentos, y la irrupción de Gustavo Puerta es la prueba irrefutable de ello. Con solo 22 años, el mediocampista colombiano ha firmado una de esas historias que parecen un cuento de hadas. Hace apenas siete meses, su nombre ni siquiera figuraba en el radar de Colombia. Ahora, fue figura en el ex Estadio Azteca.

Néstor Lorenzo confió en Gustavo Puerta para la selección de Colombia en el Estadio CDMX

Puerta llegó a la tan competitiva Segunda División de España tras un paso por el Bayer Leverkusen y comenzó a jugar en Racing de Santander. Rápidamente Néstor Lorenzo detectó su potencial y lo sumó a los amistosos previos al Mundial. El mediocentro surgido de Bogota FC no fue simplemente a rellenar la lista: se integró con una madurez asombrosa.

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Gracias a sus buenos rendimientos, Gustavo Puerta le ganó la la titularidad a Richard Ríos y se volvió un jugador inamovible en el debut en el Estadio CDMX. Jugando con el desparpajo de un veterano de mil batallas, recuperó una pelota clave en la medular y asistió a Luis Díaz para el segundo gol de Colombia. De segunda División a asistir en un Mundial: de película.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Uzbekistan v Colombia - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 17, 2026 Colombia’s Camilo Vargas before the match REUTERS/Eloisa Sanchez|Eloisa Sanchez/REUTERS

Los números de Gustavo Puerta en su actual equipo de Segunda División de España

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Gustavo Puerta en Racing de Santander, España, han sido los siguientes:

Partidos jugados: 33

Encuentros como titular: 30

Goles convertidos: 3

Asistencias aportadas: 1

El calendario de la selección de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™