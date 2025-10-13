Conmueve al mundo: aficionados dieron LITERALMENTE la sangre por su equipo

Unión Berlín es un club que se forjó a base de la sangre de sus aficionados, pues literalmente fue una donación la que salvó al conjunto de una crisis económica. Sin dudas, una historia que conmueve al mundo del futbol, pues pocos seguidores hacen lo que sea por el conjunto de sus amores y siguen alentando, como lo hicieron al desplegar pancartas tras la derrota ante Napoli en la UEFA Champions League .

A principios del siglo XXI el club fue salvado por sus aficionados gracias a una campaña de donación de sangre, a fin de recaudar fondos para evitar que el equipo desapareciera. La acción rindió frutos, pues gracias a ello y otros actos, Unión Berlín logró saldar su deuda e inscribirse para la Temporada 2004-2005 en Alemania, liga que fue transmitida por TV Azteca Deportes en 2020 .

FC Unión Berlín Los aficionados de Unión Berlín recaudaron fondos para salvar al equipo de la desaparición con la donación de sangre

El acto de amor de los aficionados del Unión Berlín

Los aficionados del Unión Berlín podrían ser considerados los mejores del mundo, pues han dado su sangre, sudor y lágrimas por el equipo de sus amores, para evitar que desapareciera cuando enfrentó una crisis económica a principios de los 2000´s, pero ello no fue todo, pues años adelante dieron de qué hablar.

TE PUEDE INTERESAR:



En 2008, el estadio del club no pasó las regularizaciones establecidas por la Bundesliga, por lo que de nueva cuenta los aficionados hicieron actos de presencia para trabajar de manera voluntaria y remodelar por completo el Stadion An der Alten Försterei.

Unión Berlín: un club con sangre, sudor y pasión@fcunion_es pic.twitter.com/ESu1TRvQEB — Kery Ruiz (@KeryNews) October 11, 2025

Este es el Unión Berlín, equipo al que sus aficionados dieron literalmente la sangre

Unión Berlín es un equipo histórico de Alemania, pues se fundó en 1906 y a lo largo de su historia ha sufrido varias modificaciones y momentos álgidos, pues es uno de los conjuntos más modestos de la Bundesliga. En 2004, el club estuvo a punto de desaparecer tras caer a Tercera División, pero gracias a múltiples acciones de sus aficionados, directivos y la alcaldesa supieron afrontar el trago amargo.

El histórico club ha sabido vencer las adversidades, pues de caer hasta la Cuarta División logró el ascenso a la Bundesliga en la Temporada 2018-2019 y desde entonces sus aficionados se reúnen en el estadio para beber vino caliente mientras sostienen velas, encienden internas de los celulares y entonan cánticos de futbol y villancicos para alentar al equipo de sus amores.