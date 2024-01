Conoce a la joya de Cruz Azul que ya anotó en la pretemporada

El joven de 17 años incluso ya vistió la playera de la Selección Mexicana en categorías menores.

La Máquina de Cruz Azul se prepara para el arranque del torneo Clausura 2024 y durante su pretemporada de la mano de su nuevo director técnico, Martín Anselmi les ha dado la oportunidad a varios jóvenes de la cantera celeste; sin embargo, hay uno que llama mucho la atención y ya se estrenó durante la preparación previa al arranque del certamen del balompié mexicano.

Se trata de Mateo Levy, jugador de 17 años de edad que nació en Buenos Aires Argentina, pero es naturalizado mexicano e incluso eligió jugar por México en la Copa del Mundo de Indonesia 2023.

Mateo llegó en 2017 a suelo mexicano debido al trabajo de su padre y después de jugar en varios equipos en Argentina, probó suerte en clubes como el América; sin embargo, fue hasta que Cruz Azul le abrió las puertas y lo hizo parte de sus fuerzas básicas, club en el que ha ido escalando desde la categoría sub 18 hasta el primer equipo donde ya realiza la primera pretemporada con el primer equipo.

Mateo Levy fue parte de los anotadores del triunfo frente a los Gallos Blancos del Querétaro este fin de semana y tiene posibilidades de debutar este Clausura 2024.

Los partidos de Cruz Azul en el Estadio Azul en el Clausura 2024

Jornada 1 | 13 enero | Cruz Azul vs Pachuca

Jornada 3 | 27 enero | Cruz Azul vs Mazatlán

Jornada 4 | 30 enero | Cruz Azul vs Xolos de Tijuana

Jornada 6 | 10 febrero | Cruz Azul vs Atlético de San Luis

Jornada 7 | 17 febrero | Cruz Azul vs Tigres

Jornada 10 | 2 marzo | Cruz Azul vs Chivas

Jornada 12 | 16 marzo | Cruz Azul vs Necaxa

Jornada 14 | 6 abril | Cruz Azul vs Rayados

Jornada 16 | 20 abril | Cruz Azul vs Atlas